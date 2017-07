Zams – 1966/67 bedeutete für die damaligen Schüler der 4. Klasse Volksschule in Zams um Lehrer Hans Juen Ferien­beginn und Abschied von der Grundschule. Ein halbes Jahrhundert später gab es für den Jahrgang an der Zammer Volksschule dieser Tage beim 50-Jahr-Treffen just zu Ferienbeginn ein Déjà-­vu-Erlebnis und der rüstige Pensionist Juen, der immer noch Organist in der Zammer Pfarrkirche ist, wusste so manche Anekdote zu erzählen, die bei seinen ehemaligen Schülern für Heiterkeit sorgte. (TT)