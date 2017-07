Von Anna-Lena Winsauer

Rum – Dem Tiroler Richard Steck steht eine spannende Zeit bevor. Er wird im August seinen Heimatort Rum verlassen und für ein Jahr seinen freiwilligen Auslandsdienst in Ecuador antreten. Der gelernte Tischler hat sich zu einer freiwilligen Tätigkeit entschieden, weil er schon immer einmal mit Kindern arbeiten und dabei eine andere Kultur kennen lernen wollte. „Ich bin gespannt darauf, meine Wurzeln zu erforschen“, freut sich der 21-Jährige. „Meine Mutter stammt aus Ecuador und ich habe noch Verwandte dort. Ich bin gespannt darauf, meine Verwandtschaft dort zu treffen.“

Insgesamt 23 österreichische Freiwillige werden Kinder- und Jugendsozialprojekte der Salesianer Don Boscos und der Don Bosco Schwestern in Afrika, Asien oder Lateinamerika unterstützen. Sie übernehmen dabei die Rolle des Spielkameraden, Nachhilfelehrers, Streitschlichters und Zuhörers. Für den Auslandsaufenthalt hat die Organisation „Volontariat bewegt“ die Freiwilligen mit Wochenendkursen und Coachings auf die Arbeit mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen vorbereitet. Auch vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen erhielten die 23 Freiwilligen bei der Verabschiedung am Montagabend Zuspruch. „Ich gratuliere euch und der Republik Österreich zu eurem Engagement und eurer Entscheidung. Wenn ihr jetzt schon solche Entscheidungen trefft, dann kann ich euch nur mitgeben: Lasst euch von euren Entscheidungen nicht abbringen – von niemandem“, ermutigte der Bundespräsident die jungen Freiwilligen.

„Ich freue mich sehr auf Ecuador. Ich hoffe, dass ich durch das Kennenlernen einer anderen Kultur auch einen neuen Blickwinkel bekomme und natürlich auch reichlich Erfahrungen für mein Leben sammle“, wünscht sich der 21-jährige Tiroler. Er sei froh, dass er zweisprachig aufgewachsen sei und somit fließend Spanisch spreche. „Zu Sprachbarrieren wird es bei meinem Auslandsaufenthalt wohl eher nicht kommen“, ist sich Steck sicher. Er vermutet, dass ihm neben seiner Familie und seinen Freunden vor allem das Tiroler Essen fehlen wird. Zumindest landschaftlich muss er sich nicht großartig umstellen: Mit seinen Berglandschaften gleicht Ecuador seiner gebirgigen Heimat Tirol.

Obwohl die Lage zwischen Ecuador und Peru seit wenigen Tagen angespannt ist, hat der 21-Jährige keine Bedenken, den Freiwilligendienst dort anzutreten. Ecuador hat mit einem Mauerbau entlang eines Kanals bei Zarumilla an der Pazifikküste begonnen. Peru ordnet das Errichten einer Grenzmauer jedoch als Verstoß gegen den Vertrag von Brasilia ein. Mit dem Abkommen von 1998 hatten Peru und Ecuador jahrzehntelange Grenzstreitigkeiten beigelegt, die auch zu zwei kurzen Kriegen geführt hatten, zuletzt 1995. „Ich werde in einem Heim in Ambato arbeiten, das befindet sich in der Mitte von Ecuador, also nicht an der Grenze“, meint Steck. „Falls sich die Situation jedoch zuspitzt und ich mich in Gefahr befinden würde, unterstützt mich die Organisation und ich breche meinen Auslandsaufenthalt ab.“

Der junge Tiroler ist dennoch höchst motiviert und bereit für ein Abenteuer weit weg von seiner Heimat.