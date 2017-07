St. Anton – Mit einer gemeinsamen Aktion haben die Bergrettungs-Ortsstellen des Stanzertales kürzlich die Neuen Mittelschüler von St. Anton begeistert. Am „Stockibach“ wurden drei Stationen aufgebaut, um den jungen Leuten Bergetechniken und Erste-Hilfe-Maßnahmen näherzubringen. Die St. Antoner Ortsstelle gab einen Einblicke in den Notfallcheck und die Wiederbelebung, die Pettneuer Bergrettungsleute seilten die Mittelschüler ab, die Ortsstelle Flirsch-Strengen informierte über die richtige Handhabe von Halskrause, Vakuummatratze, Beinschiene und Trage. Praktische Übungen und das Absetzen eines fingierten Notrufes bei der Landesleitstelle in Innsbruck rundeten den informativen Vormittag ab. Bereits einen Tag zuvor waren die Bergrettungsleute in der Neuen Mittelschule und zeigten einen Film über das Bergrettungswesen.

„Es geht uns darum, die jungen Leute über Erste-Hilfe-Maßnahmen und unsere Arbeit zu informieren und letztlich Mitglieder für unseren Verein zu gewinnen“, sagte der St. Antoner Bergrettungsobmann Kurt Hüttl, der die intensivere Zusammenarbeit der Ortsstellen im Stanzertal initiiert hat. Kürzlich wurde im Tal eine Bergrettungs-Jugendgruppe ins Leben gerufen, der derzeit fünf Jugendliche angehören. (psch)