Wörgl – Das Bundesrealgymnasium Wörgl organisierte im Vorjahr erstmals einen Spendenlauf und setzte sich heuer das Ziel, das gesamte Schulzentrum an der Innsbruckerstraße daran zu beteiligen. Rund 1000 sportliche Schüler und Lehrer aus vier Schulen gingen schließlich beim „Run 4 Charity“ zu Schulende an den Start, um Geld für zwei Hilfsprojekte in Nigeria und Bolivien zu sammeln. Jetzt können die Organisatoren das tolle Ergebnis bekannt geben: Es wurden nicht weniger als 18.500 Euro erlaufen.

„Eine Autorenlesung aus dem Buch ,Blutsbrüder‘ durch einen SOS-Kinderdorfbotschafter lieferte die Idee zum ersten Spendenlauf 2016“, erinnert sich Hubert Opitz, Lehrer am BRG Wörgl, der mit dem Anliegen, heuer weitere Schulen einzubinden, bei der Bundeshandelsakademie Wörgl ebenso Unterstützer fand wie in der Bundesfachschule für wirtschaftliche Berufe mit Aufbaulehrgang – und darüber hinaus bei der Neuen Mittelschule Wörgl. Er erhielt von den angehenden „Sportmanagern“ der HAK tatkräftig Hilfe bei der Organisation.

Mit den Spenden werden zwei Projekte der Hilfsorganisationen SOS-Kinderdorf in Nigeria und Brillos in Bolivien gefördert, wobei 80 % nach Afrika und 20 % nach Südamerika gehen. Das Hilfsprojekt Brillos, gegründet vor 15 Jahren von Primar Bernhard Spechtenhauser, engagiert sich in Bolivien mit sozialen und medizinischen Projekten, wobei die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen ein besonderer Schwerpunkt ist (weitere Info www.brillos.net). „Derzeit bauen wir in Santa Cruz einen Kindergarten für 250 Kinder“, erklärt Spechtenhauser.

„Wir unterstützen ein Schulprojekt in Nigeria, das jährlich rund 1200 Jugendliche in Viehzucht und Landwirtschaft ausbilden wird“, erklärte Jeanne Mukaruhogo von SOS-Kinderdorf weltweit. Der Schulbau läuft, auch die Schüler sind schon da und helfen mit, die Ausbildung beginnt im Herbst. (vsg)