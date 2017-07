Von Anna-Lena Winsauer

Innsbruck – Knapp hundert Fahrradfahrer aus neun Nationen gingen am Freitag Vormittag vor dem Goldenen Dachl in Startposition. Die „Euregiotour“, bei der sowohl transplantierte als auch nicht transplantierte Menschen in die Pedale treten, findet bereits zum 17. Mal statt. Die dreitägige Fahrt führt heuer von Innsbruck über das Timmelsjoch und den Mendelpass bis nach Arco am Gardasee. Unter den Teilnehmern sind neben ärztlichem und pflegerischem Personal auch 37 Personen, die in den letzten Jahren ein Spenderorgan erhalten haben.

Ziel der Radtour ist es, Menschen auf die Notwendigkeit von Transplantationen aufmerksam zu machen – aber nicht nur das. „Wir wollen vor allem auf die Sinnhaftigkeit von Transplantationen hinweisen und zeigen, was für ein Leben nach so einem Eingriff möglich ist“, betont Stefan Schneeberger, Leiter der Transplantationschirurgie an der Innsbrucker Klinik.

Paul Harich nimmt bereits zum fünften Mal an der dreitägigen Tour teil. Er erhielt vor knapp acht Jahren eine neue Leber und Niere. „Schon fünf bis sechs Monate nach der Operation habe ich wieder ein ganz normales Leben führen können“, erzählt der Bozner.

Laut Schneeberger leben die Tiroler in einer privilegierten Region. „Bei uns ist eine fast vollständige Versorgung mit Spenderorganen möglich. In Österreich beträgt die Wartezeit nur zwei Jahre, während Patienten in Deutschland zwischen sieben und neun Jahre auf ein Organ warten“, erklärt Schneeberger. Insgesamt 81 Lebern wurden im letzten Jahr an der Innsbrucker Klinik transplantiert. Das ist ein österreichweiter Rekord. Zudem gab es noch nie so viele Organspender in der Region West (Tirol, Südtirol und Vorarlberg) wie im letzten Jahr. Mit 47 Spendern konnte die Klinik Innsbruck erstmals das vom Gesundheitsministerium vorgegebene Ziel von 30 Spenden pro Million Einwohner erreichen. Diese Erfolge stehen auch bei der „Euregio­tour“ im Vordergrund. Den Startschuss setzte Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer, nachdem sie den Radfahrern eine „gute Tour und Gesundheit“ wünschte.