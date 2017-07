Von Angela Dähling

Weerberg – Es ist wieder verwaist, das ehemalige Hotel Sunnbichl in Weerberg. Die 27 Asylwerber, die zuletzt hier untergebracht waren, haben ihr Hab und Gut in Plastiktaschen und Bananenschachteln zusammengepackt, um in Unterkünfte in Jenbach, Wattens und St. Gertraudi zu übersiedeln. Einige Frauen konnten zudem im Haus Liah, einer Einrichtung für alleinstehende geflüchtete Frauen und Kinder in Igls, untergebracht werden. „Herzlichen Dank Weerberg“ prangt an einem der Balkone zum Abschied.

Die Gründe für die Schließung in Weerberg: Sinkende Asylwerberzahlen veranlassen die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) wie berichtet, Einrichtungen zu schließen. Objekte mit auslaufendem Mietvertrag – wie es der Fall in Weerberg ist – wurden dabei bevorzugt.

„Von uns aus hätten sie länger bleiben können“, sagt Bürgermeister Gerhard Angerer. Es habe in den letzten zwei Jahren keine Probleme mit den Geflüchteten gegeben. Im Gegenteil. „Sie konnten alle Deutsch sprechen und viele Weerberger engagierten sich, um das Miteinander zu fördern“, erzählt Angerer. Dabei hatte alles ganz anders begonnen.

Als zu Jahresbeginn 2015 bekannt geworden war, dass in das ehemalige Hotel am Ortseingang von Weerberg 90 Flüchtlinge einziehen sollen, war die Aufregung in der kleinen Berggemeinde riesig. Auch die Gemeindeführung wehrte sich lautstark gegen die Unterbringung. Letztlich einigte man sich mit dem Land darauf, dass 30 Flüchtlinge ein halbes Jahr lang dort beherbergt werden dürfen. Mit dem Einzug der Flüchtlinge stellten sich dann viele Ängste als unbegründet heraus. Das Blatt wendete sich: Viele Weerberger engagierten sich. Sei es mit Deutsch- oder Yogakursen, mit materiellen Spenden oder Initiativen wie jener des Sportvereins, der Fußballtraining für die Flüchtlinge anbot. Auch zum Konzert der Bundesmusikkapelle wurden die Asylwerber von der Feuerwehr gebracht.

Der Mietvertrag wurde schließlich um zwei Jahre verlängert, die Zahl der Plätze auf 35 erhöht.

Laut TSD sind in der Stadt Schwaz vorerst keine Schließungen von Asylunterkünften geplant, im Bezirk werde jene in Achenkirch geschlossen. Die Familie, die hier im Widum gelebt hat, übersiedelt in eine private Unterkunft in Bad Häring.