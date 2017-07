Von Catharina Oblasser

Lienz – Noch ist es Zukunftsmusik, doch in einigen Jahren könnte es auf dem jetzigen Parkplatz beim Lienzer Bezirkskrankenhaus (BKH) eine erste Anlaufstelle für Notfälle geben. Ein so genanntes Erstaufnahme- oder Primärversorgungszentrum, wie es kürzlich gesetzlich festgelegt wurde. Es soll die Spitals­ambulanzen entlasten.

Denn nicht immer geht es um lebensbedrohliche oder schwere Leiden, wenn jemand im BKH Hilfe sucht. Manchmal sind es „nur“ kleine Schnittwunden oder ein umgeknickter Knöchel. Wenn der Hausarzt gerade nicht Ordination hat, wählen die meisten Menschen dann den Weg ins Krankenhaus. Dort kostet die Versorgung die öffentliche Hand allerdings mehr Geld. Deshalb der Vorstoß, den Behandlungsbedarf der Patienten vorab in einem solchen Erstaufnahmezentrum abzuklären.

Die Planungen dafür haben begonnen, sagt Kranken­hausverbandsobmann Andreas Köll. Das neue Zentrum ist Teil eines größeren Projekts am derzeitigen Spitalsparkplatz. Dort wird die Tiefgarage saniert und um weitere unterirdische Parkdecks erweitert. Dadurch sollen zusätzliche 100 bis 180 Stellplätze entstehen. Auf der Tiefgarage ist ein neues Gebäude für die künftigen Studenten der Fachhochschule Gesundheit und Pflege geplant. Die neue Ausbildung soll im Herbst 2019 starten.

Neben der Fachhochschule hat das Erstaufnahmezentrum Platz, das etwa 800 Quadratmeter umfasst. „Von diesem Zentrum soll ein unterirdischer Gang ins BKH führen, damit Patienten, die Spitalspflege brauchen, rasch dorthin kommen“, informiert Andreas Köll.

Welche Ärzte im geplanten Zentrum Dienst tun sollen, ist noch nicht geklärt. „Es könnte in Form einer Gruppenpraxis von niedergelassenen Ärzten oder vom Notarztverein betrieben werden, das Konzept ist in Ausarbeitung“, so der Verbandsobmann.

Eines stellt Köll klar: Jeder Patient hat freie Wahl, ob er zum Hausarzt, ins Erstaufnahmezentrum oder gleich in die Spitalsambulanz geht. „Wir haben im Krankenhaus eine Behandlungspflicht, egal, wer uns aufsucht und unabhängig von den Kosten.“ Köll rechnet dennoch mit einer Entlastung der Lienzer Ambulanzen im Ausmaß von 15 bis 20 Prozent.

Baubeginn für das Projekt ist Frühling 2018. Das Land hat dem BKH Lienz 24 Millionen Euro zugesagt.