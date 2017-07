Imst – Zum zweiten Mal nach 2008 machten die Larvenschnitzer „Mascherai Alpini“ dieses Wochenende in der Fasnachtshochburg Imst Station. Anlass war das 16. Symposium der Vereinigung der spezialisierten Bildhauer, die sich vor allem um das Brauchtum kümmern. 20 Künstler hatten sich seit Freitag im und um das Pflegezentrum Gurgltal in der Pfarrgasse eingerichtet und ließen sich von den interessierten Besuchern über die Schulter blicken. Besonders freute den Obmann der Imster Fasnacht, Uli Gstrein, dass sich auch ein Schnitzer aus Sardinien nach Imst aufgemacht hatte.

Dieses Schnitzersymposium fügte sich am Samstag perfekt in einen erlebnisreichen Tag der Imster SoFuZo ein: Am Vormittag gab es das TT-Café am Rathausplatz, danach ging es zum Tiroler Tag in die Kramergasse und zu den Larvenschnitzern. (pascal)