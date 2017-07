Lienz – Viele kennen es: Man liegt im Bett und wälzt sich umher, weil man keinen Schlaf finden kann. Manche beginnen, Schäfchen zu zählen. In genau so einer Situation kam die ungarische Künstlerin Fanny Somogyi auf die Idee zu einer Installation. Mit Pop Art hatte sie sich bereits länger auseinandergesetzt. Das Ergebnis war ein Dutzend Kunststoffschafe. Der treffende Name: „Pop Sheep“. Beim Straßentheaterfestival Olala, das vom 25. bis 29. Juli zum mittlerweile 26. Mal über die Bühne geht, hat Fanny Somogyi mit ihrer Schaf-Installation Österreich-Premiere. Die zwölf Vierbeiner, die coole Brillen tragen, sich in grellen Neonfarben präsentieren und abends auch noch leuchten, werden von Donnerstag, 27. Juli, ab 11 Uhr bis Samstag, 29. Juli, im Lienzer Antoniuspark stehen und wohl für staunende Blicke sorgen.

Und eines dieser schrägen Exemplare kann man gewinnen. Wie? Einfach das Smartphone oder eine Kamera zücken, ein Selfie mit einem Schaf machen und dieses bis Samstagmittag an olalaselfie­@gmail.com senden.

Eine kleine Jury, der auch die Künstlerin Fanny Somogyi angehört, trifft die Entscheidung über das kreativste Foto. Bereits am Samstagnachmittag steht der Gewinner des Selfie-Wettbewerbs fest, der eines der Kunstschafe sein Eigen nennen kann. (func)