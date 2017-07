Ranggen – Zwei Tage dauerte der Wiederaufbau, nun ist das kostbare spätbarocke Turmuhrwerk der Pfarrkirche Ranggen wieder auf seinem angestammten Platz im Kirchturm zu bestaunen – und zwar in neuem Glanz: Michael Neureiter, Experte für historische Turmuhrwerke aus Bad Vigaun nahe Hallein, hatte das 134 cm breite Werk vor eineinhalb Monaten abgebaut (die TT berichtete) und dann in seiner Werkstatt einer gründlichen Reinigung und Oberflächensicherung unterzogen. Reparaturen wurden von einem spezialisierten Schmied vorgenommen, die Oberflächen mit einem besonderen mikrokristallinen Wachs versehen, das künftiges Anrosten verhindern soll.

Bei den Arbeiten am Werk – das um 1780 errichtet worden sein dürfte – stieß Neureiter auf eine handfeste Überraschung: Auf einem der Lagerbänder des Gehwerks entdeckte er innen den Rest einer Inschrift („G:LO..RON“), die wohl darauf hinweist, dass dieses Bauteil einst in einem Turmuhrwerk der Grafen Lodron verwendet wurde. Diesem – im Trentino wurzelnden – Adelsgeschlecht entstammte u. a. Paris Graf Lodron, der von 1619 bis 1653 Fürsterzbischof von Salzburg war, auch in Kärnten (Gmünd) hinterließen die Lodrons viele Spuren.

Das Bauteil dürfte in Ranggen somit wiederverwendet worden sein. Der spannenden Frage, wo das gute Stück ursprünglich im Einsatz gewesen sein könnte und wie es nach Ranggen kam, will Neureiter weiter nachgehen und sich dabei auch an Salzburger Experten wenden.

Den Wiedereinbau des Werks in Ranggen nahm Reiter – der schon einige schmiedeeiserne Turmuhrwerke restauriert hat, etwa jenes in Axams aus dem Jahr 1523 – unter kräftiger Mithilfe von Nikolaus Gutleben, Obmann des Pfarrkirchenrats, und Karl Kofler vor. Da es in der Uhrenstube des Rangger Kirchturms reichlich eng ist, mussten Hunderte Teile des Werks vor ihrem Transport in den Turm säuberlich sortiert und dann über 69 Stufen nach oben geschleppt werden.

Der Zusammenbau sei dann zügig erfolgt, berichtet Neureiter: Nach dem Grundgestell folgte das in der Mitte liegende Gehwerk, danach das Viertelschlagwerk rechts und das Stundenschlagwerk links. Am Freitag nimmt der Fachmann finale Arbeiten vor – unter anderem wird das ganze Werk geschmiert –, danach kann eine Absamer Spezialfirma mit der behutsamen Elektrifizierung des Uhrwerks beginnen, das bisher mühsam händisch aufgezogen werden musste.

Einen Aspekt findet Neureiter, der schon viele, viele Kirchtürme gesehen hat, in Ranggen übrigens ganz besonders faszinierend: Unterhalb der aktiven Zifferblätter am Kirchturm erinnern an zwei Seiten Zifferblätter ohne Zeiger an den Zustand vor der Turmerhöhung 1777 – als noch das Vorgänger-Uhrwerk im Einsatz war. (TT, md)