Von Hubert Daum

Umhausen – Der Ausblick ist grandios, die Anfahrt abenteuerlich. Die einspurige Straße am Kurzentrum Umhausen vorbei ist noch asphaltiert, die Serpentinen hinauf gehen bald in einen Schotterweg über, Schwindelfreiheit ist gefragt. Endlich ist man im Weiler Farst auf 1450 Metern Seehöhe angekommen. In den vom Tal aus betrachtet an Adlerhorste erinnernden Häusern leben neun Menschen.

Fünf davon bilden die Familie Falkner. Adelheid und Christian mit ihren drei Kindern sind Bergbauern in Extremlage. Ein Großteil der sieben Hektar Grünland, die die Falkners bewirtschaften, ist nur manuell bearbeitbar. „Im Prinzip wollen wir nicht weg von hier“, spricht Adelheid, „allerdings fallen wir der Vergütung der Schülerfahrten durch den Rost und das finde ich ungerecht.“

Mittlerweile geht auch Sar­a, die Jüngste, in die Volksschule. Und weil es mit drei Kindern – Tochter Eva geht in die NMS – unterschiedliche Zeiten des Unterrichtsende­s gibt, fährt man oft auch dreimal ins Tal hinunter. Mit dem Zweitauto, das man sich anschaffen musste. „Leider findet sich seit sieben Jahren kein gewerbliches Transportunternehmen, das den Transfer übernimmt“, weiß Adelheid Falkner. Auch dass die Gemeinde lediglich die Pflicht hat, ein Unternehmen zu suchen. BM Jakob Wolf: „Wir finden niemand, der die Schulfahrten übernimmt. Die Gemeinde leistet einen freiwilligen Beitrag in der Höhe des amtlichen Kilometergeldes, obwohl die Kompetenz beim Bund liegt.“

Adelheid Falkner unterrichtet Wirtschaftsrechnen in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt und hat den finanziellen Aufwand genau eruiert: „Rund 4400 Euro koste­n uns die Schulfahrten im Jahr. Abzüglich der Vergütung der Gemeinde und der Rückerstattung des Finanzamtes sind für uns immer noch über 2000 Euro zu berappen.“ Kein Pappenstiel für die Familie. „Ich muss zusätzlich als Klauenpfleger und Schafscherer arbeiten, damit wir finanziell über die Runden kommen“, deutet Christian Falkner auf die lädierte Schulter. Man habe alle möglichen und unmöglichen Stellen bis zum Landeshauptmann mit der Problematik konfrontiert. Überall werde man auf die Zuständigkeit des Bundes verwiesen. Adelheid: „Das Ungerechte ist nämlich, dass jede andere Familie für jedes Kind lediglich den Selbstbehalt von 19,6 Euro pro Jahr zahlen muss. Unsere ganze Hoffnung liegt nun bei Herrn Forster vom Büro des Landeshauptmannes, der sich für uns in Wien einsetzt.“

„Tatsächlich ist der Bund für diesen meines Wissens in Österreich einzigartigen Fall zuständig“, bestätigt Herbert Forster, „dafür wäre eine Änderung im Familienlastenausgleichsfonds nötig.“ Er habe dem Ministerium die prekäre Situation persönlich mit Foto und genauester Beschreibung dargelegt, ohne Erfolg. Dass hier keine Ausnahmeregelung möglich ist, verstehe Forster nicht.

Für die Falkners gibt’s keine Entschärfung: Die älteste Tochter Eva kommt im Herbst erst in die vierte Klasse NMS.