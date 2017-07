Wien – Der Lotto-Dreifachjackpot hat drei Spieler zu Millionären gemacht. Zwei Spieler in Tirol und einer in Oberösterreich erzielten bei der Ziehung vom Sonntag jeweils einen Haupttreffer mit den richtigen Zahlen 12, 14, 18, 23, 28 und 37. Sie bekommen jeweils mehr als 1,4 Millionen Euro. Insgesamt lagen am Sonntag mehr als 4,2 Millionen Euro im Topf.

Ein Tiroler aus dem Großraum Innsbruck kreuzte den Sechser im ersten von zwei Tipps auf einem Normalschein an. Der zweite Tiroler aus Innsbruck sowie ein Spielteilnehmer aus dem Hausruckviertel in Oberösterreich waren per Quicktipp erfolgreich. Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 39 gab es ebenfalls drei Gewinner. Ein Kärntner und ein Wiener kamen jeweils per Quicktipp zu einem Gewinn von rund 66.400 Euro, einem Tiroler gelang dies mit einem Normalschein. Den Joker holte sich ein Spieler aus dem Tiroler Unterland solo und kassiert dafür rund 250.000 Euro. (APA)