Telfs – „Freizeit Arena Telfs“ und „Neu ab 2017 – Paintball auf über 10.000 m²“: Auf der Homepage von Projektwerber Gerhard Perauer – der in Ötztal-Bahnhof eine Gokart-Bahn und eine Paintball-Anlage betreibt – nehmen dessen Pläne für Telfs bereits einen prominenten Platz ein.

Wie die Marktgemeinde bestätigt, will Perauer auf einem Grundstück südlich der Telfer Allee – das im Besitz eines heimischen Unternehmers steht und derzeit landwirtschaftlich genützt wird – eine große Paintball-Anlage errichten. Die BH Innsbruck habe das Vorhaben geprüft, was die Auswirkungen auf Umwelt und Landschaftsbild betrifft, und positiv beschieden, erklärt Perauer im TT-Gespräch. „Baurechtliche Genehmigung brauchen wir keine, da wir nur mobile Teile verwenden.“ Lediglich die veranstaltungsrechtliche Genehmigung der Gemeinde Telfs stehe noch aus.

BM Christian Härting (Wir für Telfs) steht dem Vorhaben ablehnend gegenüber: „Uns sind die landwirtschaftlichen Flächen an der Telfer Allee zu wichtig für Paintball, wir brauchen keine weitere Anlag­e.“ Damit verweist Härting auf die bestehende „Paintball Area Telfs“ südlich der Allee – deren Betreiber mit dem jetzigen Projektwerber allerdings nichts zu tun hat. „Auch vom Ortsbild her wäre das nicht ideal“, ergänzt Härting. Er bestätigt, dass die Gemeinde das Projekt nur veranstaltungsrechtlich genehmigen bzw. ablehnen könne. Hier sei die endgültige Prüfung noch nicht erfolgt, er gehe aber nicht von einer Genehmigung aus. Unabhängig davon sei seine politische Meinung klar: „Wir als Politiker sind gefordert, dass landwirtschaftliche Flächen weiter so genutzt bleiben.“

Ähnlich sieht das GR Herbert Klieber (Bürgerliste Telfs), selbst Landwirt: „Ich habe nichts gegen Paintball, das ist ein Sport wie jeder andere, aber schönste, ebene landwirtschaftliche Flächen für so etwas zu verwenden, wäre absolut unverständlich.“

Perauer kann diese Kritik nicht nachvollziehen: Mit einem begrünten Erdwall – ohn­e Fremdmaterial – und einer Hecke trage man sogar zu einer Aufwertung des Landschaftsbildes bei. Auch bei den Parkplätzen seien nur Matten vorgesehen, eine Aufschüttung gar nicht erlaubt. Er rechnet mit zusätzlichen Einsprüchen der Marktgemeinde und damit, dass sich das Verfahren in die Länge zieht, bleibt aber optimistisch: „Die Gemeinde muss sich am Tiroler Veranstaltungsgesetz orientieren, sie kann nicht mit zweierlei Maß messen. Wenn wir die Vorgaben einhalten, muss sie uns die Genehmigung geben.“ Wobei er anmerkt: „Nirgends war es bisher so kompliziert wie in Telfs.“ (md)