Erl – Tiroler Friedl – diesen Namen bekam der treue Hamburger SV-Fan Friedl Schuler vom legendären Fußballtrainer Ernst Happel. Damit ehrte er den großen HSV-Fan mit Tiroler Wurzeln. Geboren ist Schuler nämlich in Erl.

Wegen eines Herzfehlers durfte er selber keinen Sport betreiben und musste sich daher auf das Zuschauen beschränken. „Das erste Fußballspiel, das ich in meinem Leben gesehen habe, war eines der Haller Löwen“, erzählt der heute 68-Jährige der TT bei einem Besuch seines Heimatortes Erl, dem er noch immer verbunden ist. Damals begann seine Begeisterung für den Fußballsport. 1963, als er eine Lehre als Koch in Innsbruck absolvierte, wurde er auch Fan des FC Tirol.

Sein Lebensweg führte ihn schließlich mit 19 Jahren nach Hamburg. „Viele sagen, die Hamburger sind unnahbar, aber ich habe mich dort gleich wohlgefühlt“, betont Schuler. Schnell fand der Tiroler Arbeit als Koch und besuchte sein erstes HSV-Hamburg-Spiel im Volkspark. Es war Liebe zum Verein auf den ersten Blick bzw. das erste Spiel. Im Mai 1980 gründete er schließlich mit seinen Freunden den HSV-Fanclub Lohbrügge (ein Stadtteil Hamburgs), den er bis heute leitet. Fußballfan zu sein, heißt für Schuler, nicht saufend und grölend zu randalieren, sondern Spaß am Sport zu haben.

Eine Freundschaft verband Schuler mit dem legendären HSV-Trainer Ernst Happel, aber auch Uwe Seeler, Rudi Völler und Oliver Bierhoff zählen zu seinen guten Bekannten.

„Jeden Monat durfte ich an einem Montag mit den HSV-Spielern frühstücken und ich habe für sie einen Apfelstrudel gemacht, den sie genossen haben“, erinnert sich Schuler schmunzelnd an die Anfänge seines Superfan-Daseins. Er sorgte auch für die kulinarische Verpflegung der HSV-Damenmannschaft. Sogar auf den Spielergeburtstagen kochte er und so wurde der Fanclubleiter zu einem Teil des HSV Hamburg.

Als Ernst Happel 1988 zum FC Tirol, dem heutigen FC Wacker Innsbruck, ging, wurde Schuler auch dort Mitglied. „1992 gab es ein Freundschaftsspiel zwischen dem HSV Hamburg und dem FC Tirol in Innsbruck und ich durfte den Anstoß machen“, erinnert er sich stolz. Auch mit den Haller Löwen verbindet ihn nach wie vor eine enge Freundschaft. „Zu ihrem 80-Jahr-Jubiläum im Jahre 2001 habe ich den Haller Löwen den HSV Hamburg für ein Freundschaftsspiel vermittelt“, erzählt Friedl. Er wurde sogar zum Ehrenmitglied des Clubs ernannt.

Seine große Leidenschaft gilt nach wie vor dem HSV. „Seit 1980 war ich fast bei jedem Spiel dabei.“ 2003 wurde er daher vom DFB und DFL zum 40-Jahr-Jubiläum der Bundesliga aus über 10.000 Bewerbern als Superfan ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt er 2008 den Performance Award des Clubs für Handelskultur Wien verliehen. „Es ist deutlich zu spüren, mit dem ,Tiroler Friedl‘ hat die Hansestadt keinen Fanatiker gewonnen, sondern einen Menschen, wie ihn sich Tirol als Botschafter nicht besser wünschen könnte“, hieß es in der Begründung. All seine Erlebnisse mit Fußballmannschaften hat er in 36 Fotoalben festgehalten, 260 Trikots und 400 Vereinswimpel besitzt er – die meisten signiert. Die Kinder des Hospizes Sternenbrücke sind ihm ebenfalls ein Anliegen. „Von den HSV-Spielern bekomme ich Trikots, unterschriebene Bälle usw. geschenkt, die versteigern wir und spenden das Geld“, erklärt Schuler.

„Wenn die HSV-Spieler kommende Woche in Leogang ihr Trainingslager aufschlagen, besuche ich sie“, freut sich Schuler auf ein Treffen. Und natürlich ist er mit dabei, wenn am 25. Juli der HSV gegen Sparta Rotterdam in Kufstein spielt. (fh, wo)