Lechtal – Nach zweijähriger Vorbereitungsphase wurde der Weitwanderweg „Lechweg“ 2012 von den fünf Partnern Lech Zürs Tourismus GmbH, Warth-Schröcken Tourismus, TVB Lechtal, TVB Naturparkregion Reutte und Füssen Tourismus und Marketing aus der Taufe gehoben. Inzwischen hat sich der Weg als Highlight in der Region entwickelt.

Der rund 125 Kilometer lange und verhältnismäßig leicht begehbare Weg hat unter Einheimischen und Gästen sehr schnell Fans gefunden.

Projektmanagerin Ramon­a Sprenger kennt die aktuellen Zahlen: „Rund 7000 Wanderer sind allein im vergangenen Jahr den Lechweg entlanggewandert. Fast die Hälfte davon hat auch unser Gepäckservice in Anspruch genommen. Dabei wurden in Summe mehr als 3000 Taschen und Koffer von einem Übernachtungsbetrieb zum nächsten transportiert.“

Seitens der Verantwortlichen ist man bestrebt, den Dialog zwischen Einheimischen und Gästen bestmöglich im Sinne eines harmonischen Miteinanders zu unterstützen. Dazu gehören auch laufende Verbesserungen des Angebots. Nicht unbeachtet bleiben dabei auch die körperlichen Bedürfnisse der Wanderer. So wurde kürzlich die Initiative „Den Lechweg sauber halten!“ ins Leben gerufen. Dabei geht es um die Toilettennutzung in entsprechend gekennzeichneten Betrieben entlang der Strecke, die dem Wanderer eine Erleichterung auch ohne Konsumation ermöglichen, entweder gratis oder gegen einen geringen Obolus.

Zwischenzeitlich haben Fernsehstationen rund um den Globus die Landschaften um den Lechweg entdeckt und den „letzten Wilden“ in Bildern eingefangen. Erst Ende Mai war ein Team des reichweitenstärksten japanischen Fernsehsenders NHK zu Dreharbeiten vor Ort (die TT berichtete). Im Juni erkundeten zwölf internationale Reiseveranstalter drei Tage lang den Lechweg und seine Highlights. Mit dabei auch Oskar Hinteregger von der Österreich Werbung. Er fasst das Erlebte wie folgt zusammen: „Wenn zwölf erfahrene Touristiker aus drei Kontinenten, acht verschiedenen Nationen und mit ebenso vielen Sprachen nach zwei Tagen Wandern am Lechweg sich als Freunde verabschieden, dann hat das schon Aussagekraft. Der Claim der Österreich Werbung ‚ankommen & aufleben‘ ist am Lechweg in besonderer Form spürbar.“

Ronald Petrini, Geschäftsführer des TVB Naturparkregion Reutte und Obmann des Vereins Werbegemeinschaft Lech-Wege, erklärt die Strategie: „Unser Anspruch für diese Quelle regionaler Wertschöpfung ist es, Qualität vor Quantität zu setzen.“

Diesem Motto wird man auch bei der Eröffnung der neuen Lechschleifen gerecht, die sich speziell für Wanderer eignen, die tageweise den Lech erkunden möchten. Im Juni wurde die neue Lechschleife „Bollwerk Ehrenberg“ in Reutte eingeweiht, vergangenes Wochenende die Lechschleife „Von See zu See“ in Füssen, und diesen Freitag, 21. Juli, folgt jene „Durch Wald und Wiese“ in Steeg. Das Programm in Steeg startet um 11 Uhr mit der geführten Wanderung. Treffpunkt ist beim Gemeindehaus. Ab 13 Uhr gibt’s Lechweg- und heimische Produkte am Bauernmarkt und um 15 Uhr folgen die Grußworte von TVB-Obmann Michael Kohler. Danach sorgt „Bluatschink“ für Unterhaltung. (TT, fasi)