Von Hans Nikolussi

Reutte – „I half gera“, sagt Murat Alan in breitestem Oberlechtaler Dialekt mit einem Lächeln im Gesicht. Er hilft also gerne. Mit dieser Einstellung ist der 38-jährige türkischstämmige Lechtaler mit Wohnsitz in Reutte in Kontakt mit dem Verein „Zeit schenken“ gekommen. Der Metallarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb hat es sich zur Maxime gemacht, etwas von seiner Zeit zur Verfügung zu stellen. Seit drei Jahren arbeitet er immer wieder im Dienst der guten Sache und greift Hilfsbedürftigen unter die Arme. Im wahrsten Sinne des Wortes.

„Wir würden uns mehr solche engagierte Menschen wünschen“, erklärt die Obfrau des Vereins, die Reuttener Gemeinderätin Andrea Weirather – und weiter: „Wenn Menschen für ihre Mitmenschen ihr kostbarstes Gut, „Zeit“, zur Verfügung stellen, erleichtert dies den Alltag der Senioren, bringt mehr Abwechslung und Freude ins Leben der älteren Menschen und gibt damit auch dem Zusammenleben einen höheren Stellenwert. Beide Seiten profitieren davon. Es ist aber auch für die gesamte Gesellschaft ein sozialer Gewinn.“

Das sieht der gebürtige Außerferner, der seine Vorschul- und Teile der Schulzeit bei seiner Urgroßmutter in der Türkei verbracht hat, genauso. Die rund zehn Stunden im Monat investiert er gerne, der Dank seiner Schützlinge ist ihm Anerkennung genug. Er könne nur jedem raten, so etwas auch zu versuchen, meint er und verweist auf die glücklichen Momente auf beiden Seiten. Nicht einfach sei manchmal die Arbeit, die alten Leutchen hätten durchaus ihre Mucken, stellt er fest, sieht das aber als durchaus normal an. Zu wenig Hilfsbereitschaft gebe es heutzutage, bedauert er. Um das zu ändern, könne jeder einen kleinen Beitrag leisten, animiert er seine Mitbürger. Als positives Beispiel will er nicht gelten, sei doch dieses Engagement für ihn eine Selbstverständlichkeit. Wenn er aber andere dadurch anspornen könne, sei ihm das recht.

Seine Landsleute in den Vereinen und im Umfeld zollen ihm Respekt, die Betreuten, so sie können, sind dankbar. Ein bisschen reden, spazieren gehen und auch einmal Gartenarbeit, gegen den eigentlichen Zweck des Vereins, verrichten, stehen auf dem Programm des begeisterten Hobbygärtners. Dass er so nebenbei als Marathonläufer mit einer Zeit von deutlich unter fünf Stunden unterwegs ist, spricht für die Ausdauer von Murat. Die beweist er auch in seinem wöchentlichen Einsatz für den Verein „Zeit schenken“, der 2012 in Reutte gegründet wurde.