Von Matthias Reichle

St. Anton – Mit dem Abschlag eines goldenen Balls – wie bei der Einweihung eines Golfplatzes Tradition – wird am Samstag der neue, erweiterte Golfplatz im St. Antoner Ortsteil Nasserein eingeweiht. Es ist der einzige im Bezirk Land­eck. Die nächsten Tiroler Anlagen sind am Mieminger Plateau, in Ehrwald und in Seefeld zu finden.

Die Möglichkeit, sich im Golfen zu üben, gibt es in der Arlberggemeinde bereits seit rund 30 Jahren. Bisher mussten sich die Spieler jedoch mit einen Sechs-Loch-Platz begnügen.

Im Zuge der Erweiterungen wurde die Anlage auf neun Loch ausgebaut. Den Golfern steht jetzt eine Fläche von 9,5 Hektar zur Verfügung. Ab dieser Größe sei man nun auch offiziell anerkannt, davor galt man als Übungsplatz, heißt es aus dem Golfklub. Fertig gestellt wurde die Anlage mit einer Driving Range dabei bereits im vergangenen Jahr. Es fanden auch erste Turniere statt.

Der Platz, der in hügeligem Gelände angelegt wurde, reicht bis auf 1400 Meter Seehöhe hinauf. Er eignet sich besonders für das „Training des kurzen Spiels“, heißt es in einer Beschreibung.

Am Samstag wird die Anlage gesegnet, danach findet ein 9-Loch-Turnier für Clubmitglieder statt.