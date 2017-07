Von Claudia Funder

Matrei i. O. – Im vergangenen Herbst war die Welt noch in Ordnung, als das Kunstwerk aus Glas und Stein als sichtbares Willkommenszeichen für Gäste am Felbertauern feierlich enthüllt wurde. Jeder dachte, der Sockel aus Steinplatten ist aus Osttiroler Serpentin gefertigt. Keiner wusste: Es ist gar nicht so.

Nun wurde bekannt, dass besagter Sockel aus Schweizer Stein geschaffen wurde. Dies sei billiger gewesen.

In Osttirol, wo Serpentin seit Jahrzehnten in einem Steinbruc­h bei Prägraten abgebaut wird, zeigt man sich befremdet. Dass es, wenn es schon dieses Material vor Ort gebe, nicht für solch ein Werk verwendet werde, verwundert.

Der Obmann des Tourismusverbandes Osttirol will, versichert er auf Nachfrage der TT, nichts davon gewusst haben, dass man nicht auf Ressourcen aus dem Bezirk zurückgegriffen habe: „Es war ein Auftrag an ein Generalunternehmen, wir hatten keinen Einfluss auf das Material. Die Gewerke sind an Rudolf Gritsch von der Glasfachschul­e Kramsach übergeben worden, wo das Kunstwerk als Gesamtauftrag gefertigt wurde.“ Man habe jedoch damals dazugeschrieben, beteuert Theurl, dass die Steinplatten, die als Technikgehäuse für die aufwändige Lichttechnik dienen, aus Prägraten sein sollen. Für das gesamte Kunstwerk waren 70.000 Euro hinzublättern, dies war ein Pauschalpreis.

Nun ist der Stein aber doch kein waschechter Osttiroler. Von Etikettenschwindel will Theurl jedoch nichts hören: „Die Erscheinung ist dieselbe. Besucher und Gäste erkennen den Unterschied nicht. Rudolf Gritsch hat sich enorm bemüht und eine großartig­e Leistung vollbracht. Es ist unangebracht, dass man sich jetzt aufregt“, so der TVB-Chef, der aber einschränkt: „Natürlich wäre mir Material aus Osttirol lieber gewesen.“ Gritsch gibt an, ebenfalls nicht gewusst zu haben, woher der Stein kommt: „Ich bekam ihn vom Steinmetz geliefert.“

Zwei weitere Kunstwerke werden in Sillian und Nikolsdorf aufgestellt. Das Material für deren Sockelplatten werde dann aus Osttiroler Stein sein, versichert Theurl. Die Genehmigung für Nikolsdorf hat er bereits. In Sillian werde, ergänzt Theurl, kein neues Monument aufgestellt, solange die Sicht auf das bestehende nicht geklärt ist. Ein großer Holzstock verdeckt es.