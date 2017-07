Niamey – Mitten in der Sahara sind 23 Flüchtlinge gerettet worden, die von ihrem Schlepper mitten in der riesigen afrikanischen Wüste ausgesetzt worden waren. Unter den Geretteten sei ein siebenjähriges Mädchen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag mit.

Die Flüchtlinge, darunter Gambier und Senegalesen, seien rund 300 Kilometer von der nigrischen Stadt Agadez entfernt gefunden worden, sagte ein IOM-Mitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP. Sie gaben laut IOM an, dass ihr Fahrer sie in der Wüste habe stehen lassen. Die Gruppe habe sechs Tage auf ihn gewartet, bis sie die Hoffnung auf seine Rückkehr aufgegeben habe und zwei Tage durch die Sahara gewandert sei. Schließlich wurden die Flüchtlinge in der Nähe einer Quelle von den örtlichen Behörden gesichtet, die wiederum die IOM verständigten.

Immer wieder verschollene Flüchtlinge in der Wüste

In der Sahara gibt es immer wieder Suchaktionen, um gestrandete Flüchtlinge zu retten. „Hunderte von westafrikanischen Migranten wurden tot gefunden oder sind verschwunden oder wurden aus einer argen Notlage gerettet in Nigers Teil der Sahara“, hatten Behördenvertreter in Agadez jüngst in einem Bericht festgestellt. Agadez ist ein wichtiger Startpunkt für afrikanische Flüchtlinge, die auf dem Weg nach Europa die Sahara durchqueren wollen.

Im Mai und Juni waren die Leichen von 52 Menschen in der Wüste gefunden worden, darunter mehrere Babys. Etwa 50 weitere Flüchtlinge wurden laut IOM als vermisst registriert und sind wahrscheinlich ebenfalls tot. Vergangene Woche sagte die Europäische Union Niger wegen der Flüchtlingskrise zehn Millionen Euro zu. (APA/AFP)