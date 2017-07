Oberndorf – Elisabeth Gürtler wünscht sich, dass der letzte naturbelassene Abschnitt des Römerweges zwischen Oberndorf und St. Johann erhalten bleibt und nicht wie geplant asphaltiert werden soll.

Die Oberndorferin hat deshalb zusammen mit sieben weiteren Personen eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. Auf der Facebook-Seite „Rettet den letzten natürlichen Abschnitt unseres Römerweges“ können sich Nutzer eine Liste ausdrucken, sie unterschreiben und anschließend an eine bestimmte E-Mail-Adresse senden. Außerdem liegen Unterschriftenlisten an unterschiedlichen Standorten auf, etwa in Cafés oder einer Arztpraxis in Oberndorf. Mit dieser Aktion soll der Politik gezeigt werden, dass viele Einheimische einen natürlichen Römerweg befürworten.

„Ich gehe jeden Tag am Römerweg spazieren“, erzählt Gürtler. Die Vorstellung, dass dort bald alles asphaltiert werden soll, gefällt Gürtler gar nicht und hat deshalb bereits im Juni das Gespräch mit Bürgermeister Hans Schweigkofler gesucht. „Wir haben uns gut unterhalten. Ich habe ihm gesagt, dass viele Menschen in der Bevölkerung gegen die Asphaltierung sind. Er meinte, er habe einen anderen Eindruck.“ Schweigkofler war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Dieser hat jedoch in einem Interview mit der TT im Mai erklärt, dass die Asphaltierung vor allem für Radfahrer einen Vorteil bringe.

Eine sinnvollere Alternative für Radfahrer stellt für Gürtler ein so genannter Betreuungsstreifen entlang der Ache dar. Die Großachengenossenschaft müsste dazu eine Genehmigung erteilen. „Ich hätte nichts dagegen. Ich wäre auch für so einen Betreuungsstreifen“, sagt Obmann Ernst Schwaiger. Doch damit sei es nicht getan, wie aus der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel zu erfahren ist. „Es braucht dann noch eine naturschutzrechtliche Bewilligung“, erklärt Wolfgang Oesterreicher, Sachverständiger für Naturkunde. Zudem müsste erst einmal eine Einigung mit den Grundeigentümern erreicht werden. Und dass dies ein Problem darstellt, ist bereits seit vielen Jahren bekannt. (miho)