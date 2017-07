Mutters – Es ist ein Integrationsprojekt, das prächtig gedeiht: Auf Initiative der „Koordinationsstelle für Flucht und Asyl in Mutters“ wurde einer syrischen Familie eine Fläche zum Gemüseanbau für die Selbstversorgung zur Verfügung gestellt.

Schon seit 2016 setzen sich ehrenamtliche Mitarbeiter der Koordinationsstelle – die auf Initiative der Grünen Gruppe Mutters betrieben wird – für Flüchtlinge ein. Zunächst ging es um eine Anlaufstelle für asylrelevante Fragen und darum, das Engagement von Privatpersonen zu koordinieren. Da mittlerweile fast alle in Mutters lebenden Asylwerber einen positiven Asylbescheid erhalten haben und in Deutschkursen untergekommen sind, hat die Beratungsstelle ihr Tätigkeitsfeld verändert: „Es gilt nun, sich vermehrt dafür zu engagieren, dass sich diese Menschen in ihrer neuen Heimat integrieren können“, erklärt Maresi Benedik, Leiterin der Koordinationsstelle.

Ein ganz besonderes Projekt ist dabei eben der Gemüsegarten: Am Biobauernhof Mesneranderl der Familie Falschlunger wurde der aus Syrien geflüchteten Familie Meho eine Fläche von rund 40 m2 bereitgestellt. Dort kann die fünfköpfige Familie ihr eigenes Gemüse anbauen. GR Johannes Fritz (Grüne Gruppe Mutters), der die zwei Familien zusammengeführt hat, betont die Nachhaltigkeit dieser Initiative und sieht darin eine gute Integrationsmöglichkeit: „Geschenke werden nie gern angenommen. Es soll ein Projekt zum beiderseitigen Nutzen werden, für die Familie und für die Grundbesitzer.“ Als Gegenleistung für den bereitgestellten Garten hilft die Familie Meho etwa beim Unkrautjäten am Kartoffelfeld der Familie Falschlunger mit. Familie Meho bringe schon sehr viel Wissen und Erfahrung in Bezug auf die Landwirtschaft aus ihrem Herkunftsland mit, freuen sich die Mutterer. Biobäuerin Martha Falschlunger schätzt die Mithilfe auf ihrem Feld: „Es ist schön zu erleben, welche positiven Auswirkungen sich schon bisher bei diesem Projekt gezeigt haben. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, so ergeben sich für beide Seiten Vorteile und interessante Erfahrungen.“ So komme es zum Austausch, zur Begegnung und zur Eingliederung ins Dorfleben. (TT, kk)