Haiming – Sie ist ein wahres Schmuckstück geworden – die Apfelmeile von Haiming. Was lag hier am Inntalradweg näher, als einen Rast- und Spielplatz rund um das Thema „Apfel“ zu initiieren. Gestern wurde die Anlage mit ihren acht Stationen eröffnet. Mit einem Fest, das zahlreiche Besucher lockte. Vor allem viele Kinder vertieften sich in die Spiel- und Infoanlagen rund um den Apfel – von der Blüte über die Bien­e hin zu Schädlingen und zu den Endprodukten.

Die Idee zur Apfelmeile hatte Alois Neurauter, der ehemalige Obmann des TVB-Ortsausschusses, das Konzept erarbeiteten Schüler der Imster HAK und letztlich gab es für dieses Projekt 50 Prozent EU-Förderung. „Für die Apfelmeile und den neuen Klettersteig Geierwand am Tschirgant wurden über 200.000 Euro investiert“, erklärt Christoph Rauch vom Ötztal Tourismus, „insgesamt wurde rund ein Drittel der Gesamtsumme gefördert.“

Gitti Flür, die Obfrau des Vereins Regio Imst, der das Bindeglied zu den EU-Fördertöpfen ist, zeigt sich erfreut: „Das Projekt passt gut in die Gesamtstrategie. Haiming ist das Apfeldorf an der Apfelstraße – die Apfelmeile ist innovativ.“ Derzeit betreut der Regioverein insgesamt 29 Projekte im Bezirk.

„Die Apfelmeile ist eines von ursprünglich 17 Projekten, die wir mit unserer Offensive seitens des Ötztal Tourismus unterstützen“, erläutert Tourismus-Direktor Oliver Schwarz, „mittlerweile sind es über 20 in verschiedenen Ausführungsphasen.“ Gerade in Hinblick auf die Apfelmeile, den neuen Haiminger Klettersteig oder auch das Widiversu­m in Hochoet­z „schüren wir ja nicht nur die internationale Nachfrage, sondern wir managen auch einen Lebensraum“. Bei manchen Projekten „kann man nicht mehr unterscheiden, ob wir sie mehr für Gäste oder Einheimische bauen“.