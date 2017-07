Schwaz – Wenn sich morgen Samstag ab 9 Uhr Kaffeeduft über dem Platz vor der Schwazer Stadtpfarrkirche ausbreitet, wissen nicht nur Abonnenten: Es ist wieder TT-Café-Zeit. Die Tiroler Tageszeitung macht mit ihrer beliebten Frühstückstour von 9 bis 12 Uhr in der Bezirkshauptstadt Station und lädt zu einem herzhaften Gratis-Frühstück für alle mit Kaffee von Wedl/Testa Rossa, Mineralwasser von Montes (Privatquelle Gruber) und Gebäck aus der Hofer Backbox.

Für musikalische Live-Unterhaltung sorgt wieder die Spitzenband Primetime. Auch topaktuelle Information kommt nicht zu kurz: TT-Chefredakteur Alois­ Vahrner wird Persönlichkeiten des Bezirks aus den Bereichen Kultur, Sport und Kommunalpolitik auf der TT-Bühne begrüßen und versuchen, ihnen aktuelle Neuigkeiten zu entlocken.

Die Welt- und Europameister im Voltigieren, Jasmin Lindner und Lukas Wacha, werden vor ihrer Abreise zur Heim-EM ab 2. August in Ebreichsdorf/Magna Racino den Reigen der spannenden Interviews eröffnen. Später wird mit Reinhold Spitzer ein weiterer Weltmeister – und zwar in der Vogelzucht – Rede und Antwort stehen. Er wird dem Publikum einige seiner preisgekrönten Wellensittiche präsentieren. Nicht fehlen darf der Schwazer Bürgermeister Hans Lintner als Gesprächspartner und anlässlich des Outreach-Festivals in Schwaz nimmt auch Jazz-Trompeter Franz Hackl auf der TT-Bühne Platz. Sportlich, erfolgreich, attraktiv: Diese Attribute vereint das Traumpaar der österreichischen Triathlon-Szene, Europameister Thomas Steger aus Jenbach und seine Freundin Lisa-Maria Dornauer aus Finkenberg. Auch sie werden interviewt. Zum Finale stehen die Zillertaler Haderlumpen TT-Chefredakteur Luis Vahrner Rede und Antwort. Die erfolgreichen Musiker feiern vom 11. bis 13. August in Zell am Ziller ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Während die Erwachsenen frühstückend den Interviews lauschen, können sich kleine Besucher in Tonis Kinderecke die Zeit vertreiben. Dort wartet auch ein kleines Geschenk auf die Kinder. Die TT-Fotostation sorgt für Erinnerungsbilder.

Neu ist in diesem Jahr ein Stand des Hörgerätespezialisten Hansaton. Wer möchte, kann Hörtests absolvieren oder sich umfassend zum Thema Akustik informieren.

Und beim Gewinnspiel können alle Teilnehmer einen 300-Euro-Gutschein des Einkaufszentrums dez sowie eine Testa-Rossa-Caffè-Kapselmaschine gewinnen. Die Verlosung findet kurz vor 12 Uhr statt. TT-Abonnenten erhalten als Dankeschön für ihre Treue gegen Vorweis der aktuellen TT-Clubkarte ein Geschenk – solange der Vorrat reicht. (TT, ad)