Reutte, Elbigenalp, Wien — Was Außerferner Schwaben­kinder erdulden mussten, ist längst Vergangenheit. Nachzulesen in Büchern oder hautnah mitzuerleben wie im aktuellen Theaterstück „Schwabenkinder", das gerade in der Geierwallybühne in Elbigenalp aufgeführt wird. Vergleichbare Schicksale gibt es immer noch: Kinder, die arbeiten müssen, um das Überleben ihrer Familien oder ihr eigenes zu sichern. Nicht mehr in Tirol, aber in vielen Ländern weltweit.

Die Hilfsorganisation Jugend Eine Welt — vor 20 Jahren vom Außerferner Reinhard Heiserer mitgegründet — setzt sich unter dem Motto „Bildung überwindet Armut" weltweit für Kinder und Jugendliche in Risikosituationen ein. Der Geschäftsführer und Spendensammler von Jugend Eine Welt erzählt im Gespräch über Kinder, die heute arbeiten müssen, und wie ihnen geholfen wird.

Herr Heiserer, gab es einst in Ihrer Familie Schwabenkinder?

In der eigenen Familie ist mir niemand bekannt, aber in meinem Heimatort Pflach hörte ich viele Geschichten über Schwabenkinder. Als ich als Entwicklungshelfer in Ecuador war, habe ich gesehen, dass dort das Leben vieler Kinder jenem der Schwabenkinder sehr ähnlich ist. Not, Armut und Gewalt treiben Kinder dort auf die Straße, wo sie täglich um ihre Existenz kämpfen müssen. Wir glauben ja gerne, dass Schwabenkinder längst Geschichte sind, dabei war das vor knapp 100 Jahren noch Alltag bei uns. Deshalb dürfen wir nicht so schnell richten über die Zustände heute in vielen Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Wie hoch ist die Zahl arbeitender Kinder heute und wo leben sie?

Die Internationale Arbeitsorganisation ILO schätzt die Zahl arbeitender Kinder auf weltweit 168 Millionen, 85 Millionen davon arbeiten unter besonders gefährlichen Verhältnissen. Nicht in Europa, laut Statistik schuften die meisten Kinder in Asien, den afrikanischen Ländern südlich der Sahara und in Lateinamerika. Wie bei den Schwabenkindern arbeitet der größte Teil im Bereich der Landwirtschaft.

Ist Kinderarbeit gleich schädliche Kinderarbeit?

Nein, die Grenzen sind fließend. Die ILO stuft nicht jede Arbeit von Kindern und Jugendlichen als Missstand ein. Wird die Gesundheit nicht gefährdet, lernen Kinder gewisse Fertigkeiten, stärkt es ihr Selbstvertrauen, ist Zeit für Kindsein und Spielen und wird nicht ihr Schulbesuch verhindert, kann es positiv sein. Zwei Stunden täglich Zeitungen verkaufen, nach der Schule auf Geschwisterkinder aufpassen oder im Geschäft der Eltern einmal aushelfen ist keine schädliche Kinderarbeit. Wir kämpfen gegen ausbeuterische Kinderarbeit — Kinder, die in Minen schuften, als Haushaltshilfen 100 Stunden in der Woche rackern oder in Kakaoplantagen oder Ziegelfabriken als billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden.

Was tut Jugend Eine Welt gegen ausbeuterische Kinderarbeit?

Armut ist heute noch eine der Hauptursachen für Kinderarbeit. Um ihr zu entkommen, ist eine gute Ausbildung ein wichtiger Grundstein. Viele unserer Projekte etwa für Straßenkinder ermöglichen Kindern und Jugendlichen den Besuch einer Schule oder Ausbildungs(werk)stätte. Ihre Persönlichkeit wird gestärkt für ein selbstbestimmtes Leben. Und sie erfahren Herzensbildung — ganz im Sinne unseres Patrons Don Bosco.

Und hier in Österreich?

Jugend Eine Welt leistet in Österreich Sensibilisierungsarbeit — durch Kampagnen wie den „Tag der Straßenkinder", politische Lobbyarbeit, die Organisation von Volontärs­einsätzen oder als Mitträger von Fair Trade. Kinderarbeit ist bei uns kein Thema mehr. Indirekt sind wir alle sehr wohl betroffen: In vielen Produkten, die wir kaufen, steckt (ausbeuterische) Kinderarbeit. Von Handys über Schokolade, Zucker, Textilien bis hin zu Spielsachen.

Wie wird all das finanziert?

Durch die Spenden vieler Menschen, Schenkungen, Legate oder Förderungen. Danke hier auch an alle unterstützenden Außerferner! Für unsere neue gemeinnützige Stiftung suchen wir übrigens großzügige Zustifter. Vielleicht gibt es diese ja auch im Außerfern! Ich freue mich über jeden Mithelfer.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.schwabenkinder.at sowie www.jugendeinewelt.at zu finden. Das Spendenkonto von Jugend Eine Welt: IBAN: AT66 3600 0000 0002 4000, Kennwort: Straßenkinder von heute. (hm)