Kufstein – Seit der Eröffnung im Jahr 1999 gibt es am Bezirkskrankenhaus Kufstein eine psychiatrische Tagesklinik. Jetzt ist die Einrichtung übersiedelt. Kürzlich wurde das neue Domizil mit einem Tag der offenen Tür offiziell eröffnet.

Die neue Tagesklinik befindet sich gleich über die Straße in einem Neubau in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses. Mit der Übersiedlung wurden nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch das Angebot erweitert. Dieses richtet sich an Menschen, die durch eine psychiatrische Erkrankung den Boden unter den Füßen verloren haben. „Halt und Stabilität dauerhaft wiederzuerlangen und neuen Sinn und Freude am Leben zu finden – das sind die Ziele der Therapie“, erklärt Stationsleiterin Margit Gaßner.

In der Tagesklinik kümmert sich ein multiprofessionelles, stark vernetztes Team um die Patienten. Diese sind teilstationär fünf Tage in der Woche anwesend und erfahren hier eine intensive Betreuung, die ihnen helfen soll, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen und auch die Reintegration in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Etwa vier Wochen nimmt man sich allein Zeit für die Diagnostik, dann beginnt die Therapie, die zwischen drei und sieben Monate dauern kann. Abgeschlossen wird die Betreuung schließlich mit einer zweimonatigen Nachsorge. Das Angebot kann auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden und beinhaltet die ganze Palette von Ergo- und Physiotherapie, Psychologie, Sozialarbeit bis zu Psychotherapie und ärztlich-psychiatrischer Behandlung. Darüber hinaus stehen Familien- und Paargespräche auf dem Programm.

„Mittlerweile bieten wir nach dem Erstgespräch sogar eine Schnupperwoche an“, erklärte Gaßner. Die Erfahrungen der letzten Jahre sind durchwegs positiv. Gaßner: „Wir legen größten Wert auf eine nachhaltige Therapie und Betreuung und haben deshalb auch sehr wenige Wiederaufnahmen.“ 40 Personen pro Jahr wurden bislang im Schnitt in der Tagesklinik aufgenommen, in Zukunft werden es aufgrund des erweiterten Angebotes deutlich mehr werden.

„Ein großes Lob an unsere Gemeinden, die das hier ermöglicht haben“, dankte der Ärztliche Leiter des Bezirkskrankenhauses Kufstein, Carl Miller, und BKH-Verbands obmann Bürgermeister Rudi Puecher sprach von einem „großen Tag für den Bezirk Kufstein“. (hn, TT)