Von Claudia Funder

Matrei i. O. – Seit gestern sind sie frischgebackene Botschafter des Nationalparks Hohe Tauern: 14 Mädchen und Burschen absolvierten in den vergangenen zwei Wochen in Osttirol die Ausbildung zum Junior Ranger. „Alle erhielten nach bestandener Prüfung und der Präsentation vor 40 Angehörigen bei den Umbalfällen ihre Zertifikate“, freut sich Nationalpark-Ranger Andreas Angermann, der täglich mit der jungen Truppe im Gelände unterwegs war.

Gelernt worden war in und von der Natur. Theorie und Praxis wechselten einander ab. Wildtiere, Pflanzen, Gletscher, Wald, Wasser, die Artenvielfalt und vieles mehr waren Thema und wurden an lohnenden Plätzen des Nationalparks hautnah erlebt. Erfahrene Ranger wie Andreas Angermann gewährten den 12- bis 14-Jährigen Einblick in ihre facettenreiche Tätigkeit unter freiem Himmel.

Ein Abenteuer mit Gleichgesinnten war die Zeit wohl für alle jungen Teilnehmer, ein ganz besonderes aber mit Sicherheit für Ari Getzell aus Kalifornien, der statt in die Badehose zwei Wochen lang in die Bergschuhe schlüpfte.

„Ich lebe mit meinen Eltern in San Francisco“, erzählt der 12-Jährige im Gespräch mit der TT – und das in akzentfreiem Deutsch. „Meine Mutter stammt aus Salzburg“, liefert er sofort die Erklärung für seine Sprachkenntnisse nach. Er habe auch in der Schule Deutsch. „Und wir hatten immer wieder Au-pairs aus Österreich“, verrät er weiter. Eine von ihnen sei Sandra aus Lienz gewesen. „Sie hat mich auf das Angebot der Junior-Ranger-Ausbildung in Osttirol aufmerksam gemacht“, erzählt der junge Amerikaner. Sandra arbeitet heute übrigens im Nationalpark Hohe Tauern.

Gemeinsam mit seinen Eltern war Ari angereist. Diese spulten, während er seine Junior-Ranger-Ausbildung absolvierte, das Standard-Nationalpark-Programm ab.

„Wir machen jedes Jahr Urlaub in Österreich“, berichtet der junge Amerikaner. „Osttirol kannte ich aber noch nicht wirklich.“ Das hat sich in den vergangenen Tagen geändert. Viele Eindrücke aus dem Bezirk Lienz wird Ari, der in Kalifornien gern schwimmt, Tennis spielt und seine eigene Drohne fliegen lässt, mit nach Übersee nehmen, wenn er die Heimreise antritt.

Von der Osttiroler Natur und Landschaft sei er begeistert, schwärmt er und ergänzt beim Gespräch in sommerlicher Hitze: „Im Vergleich zu Kalifornien ist es hier viel kühler.“ Einige Male ging es hoch hinauf, in den Bergen war es bisweilen tatsächlich recht frisch. Ari nennt eine Erfahrung, die noch besonders lange in seinem Kopf bleiben wird: „Der Gletscher war cool. Ich hab’ noch nie im Sommer so viel Eis gesehen.“

Überrascht zeigte er sich, „wie schnell das Wetter hier wechseln kann“. Bei einem Besuch in Kals a. Gr. habe eben noch die Sonne gescheint, als plötzlich ein Gewitter mit Regen hereinbrach. „Das war für mich sehr ungewöhnlich“, erinnert sich Ari. Angst? Nein, die hatte er trotz Blitz und Donner natürlich dennoch nicht.

Fremd waren ihm vor seiner Ankunft in Osttirol auch Durstlöscher, die hierzulande jedem vertraut sind: „Almdudler und Skiwasser“, lacht Ari. „Die kannte ich bisher nicht.“

Gestern endete die erlebnisreiche Zeit und es hieß Abschied nehmen von den großen und kleinen Rangern. Manche Kontakte werden wohl bleiben. „Ich habe neue Freunde gefunden“, so Ari.

Für fast alle Junior Ranger war die Heimfahrt nach dem „Lebewohl“ quasi ein Katzensprung. Der US-Amerikaner hat die bei Weitem längste Distanz zurückzulegen, um wieder zu Hause zu sein.

Aber noch steigt er nicht in den Flieger. „Meine Eltern und ich bleiben noch zwei Wochen in Österreich“, freut sich Ari auf zusätzliche Erlebnisse. Innsbruck und Salzburg stehen auf dem Programm.

Zurück in San Francisco wird der neue Junior Ranger viel zu erzählen haben. Im nächsten Sommer kommt Ari wieder. Österreich bleibt jährliches Reiseziel der Familie.