Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Keine Mauscheleien im stillen Kämmerlein und keine gegen den Willen der Bevölkerung durchgedrückten Projekte, aber auch keine Bürger, die sagen, „wir haben nichts zu reden, die da oben machen ohnehin, was sie wollen“: Der Weg dorthin heißt Partizipation, Bürgerbeteiligung. In einem begleiteten Prozess erarbeiten Bürger, Sachverständige und Gemeinden gemeinsam ein Projekt, das mehr sein kann als nur ein Kompromiss, mit dem letztlich oft niemand ganz glücklich ist: „Aufs Ganze schauen“, wie Rainer Krismer von „partizipation.tirol“ sagt, eine Einrichtung zur Stärkung der Bürgerbeteiligung in Tirol. Gemeinsam getragene Lösungen entwickeln, „die Weisheit der vielen nutzen“ sind die Schlagworte.

Einige gelungene Beispiele gibt es bereits, wie das Projekt Dorfhaus in Steinberg am Rofan im Rahmen der Dorferneuerung, die Entwicklung im Kaunertal oder das Projekt „Dorfleben im Zentrum“ in Angerberg. Umgekehrt muss man nicht lange nachdenken, um umstrittene Projekte aufzählen zu können, die – nach ihrer Bekanntgabe – auf großen Widerstand stießen, etwa das geplante Hotel am Obernberger See, die Verkehrslösung „Spange Hall-Ost“, die Patscherkofel-Bergstation, das Chaletdorf Wenns.

Als wichtige Voraussetzung für Bürgerbeteiligungsprozesse nennt Prozessbegleiter und Partizipationsexperte Krismer die „Ergebnisoffenheit“, es darf also keine fertig vorliegenden Lösungen von Gemeinden oder Betreibern geben. In welcher Form ein Projekt letztlich durchgeführt wird, muss gemeinsam erarbeitet werden. Dazu braucht es auch Bürgermeister, die sich nicht scheuen, mit den Bürgern in direkten Kontakt zu treten. Der große Unterschied zu Volksbefragungen oder Unterschriftensammlungen: Die beteiligte Bevölkerung kann sich in einem Prozess, der oft über Monate andauert, eine fundierte Meinung bilden und so fundierte Zukunftsentscheidungen treffen.

Stimmen etwa zum Projekt Unterkunft für junge Flüchtlinge in Grinzens zeigen, wie emotional Debatten anfangs geführt werden: „Mein Unbehagen über dieses Projekt ist groß. Ich will es nicht, weil ich Angst habe vor gegenseitiger Ausgrenzung.“ Und: „Es wird kein Spaziergang. Es gibt viele Ängste im Dorf. Manche werden sich über das Kennenlernen lösen, aber manche werden auch bleiben.“ Aber auch: „Wir sollten den Flüchtlingen begegnen wie unseren eigenen Jugendlichen. Auch unsere bauen Mist.“ Oder: „21 Jugendliche. Aber hallo! Das schaffen wir!“ Dass das Projekt letztlich nicht realisiert wurde, scheiterte aber nicht daran, dass es keine Einigung gab – im Gegenteil. Am Ende gab es keinen Bedarf mehr.

Haben sich die Fronten bereits verhärtet und fürchten manche, ihr Gesicht zu verlieren, kann ein Aufeinanderzugehen schwierig sein, Krismer empfiehlt deshalb, dass sich gleich zu Beginn alle an einen Tisch setzen. Wenn sich alle darauf einlassen, sei es aber auch schon gelungen, dass Bewohner in einer zerstrittenen Gemeinde wieder miteinander gesprochen haben. „Schließlich geht es auch darum, zu verhindern, dass Projekte platzen, die wichtig für einen Ort gewesen wären.“