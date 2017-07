Von Alexandra Plank

Innsbruck — Den Balkon von Franz Koch in Pradl erspäht der Pflanzenfreund von Weitem. Üppig wuchert es auf der kleinen Fläche, die gerade einmal 5 Meter Länge und 90 Zentimeter Breite misst. Der 66-jährige Pensionist winkt uns von oben zu, ist aber erst auf den zweiten Blick in all dem Grün zu erkennen.

Das wahre Ausmaß der Oase erkennt man erst, wenn man die Wohnung des Biologen betritt. Hier begegnet man zuerst der anderen Leidenschaft des 66-Jährigen: verschiedenen Arten von Reptilien, auch ein Chamäleon ist dabei. Das Tier hat keinen Namen, aber einen eingezäunten Zugang zum Balkon, wo Schildkröte Solef, die sich erst kürzlich als Männchen entpuppte, wohnt. „Solef" sei arabisch und heiße so viel wie „Schildkröte", sagt Koch und lacht.

Eigentlich, so erklärt der Hobbygärtner, habe er ursprünglich keinen grünen Daumen gehabt. „Ich habe vieles ausprobiert. Den Basilikum hatte ich an vier verschiedenen Stellen, ehe er richtig gewachsen ist." Die Gärtnerei ist zwar sein Hobby, das heißt aber nicht, dass die Ausstattung seines Balkons nicht professionell ist. Ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem einer Tiroler Firma versorgt die Pflanzen optimal. Zudem hat Koch schon vor Jahren den idealen Nährboden entdeckt. „Von Grinzens bekomme ich Schafwolle, je schmutziger sie ist, umso lieber ist sie mir", sagt er. Fast überflüssig zu sagen, dass er damit ein Vorreiter war, heute verlassen sich viele Hobbygärtner auf das wollige Produkt. Beim Dünger setzt der Biologe auf Eselmist. Deshalb, weil er weiß, dass der Bauer in Axams, wo er ihn bezieht, auf Kraftfutter verzichtet.

Wie viele Stunden er während der Saison pro Tag auf seinen Garten verwende? Die Antwort fällt mit „meist ein bis zwei Stunden" bescheiden aus. Doch das Anpflanzen und Hegen ist nur ein Teil, die Ernte und die Verarbeitung ein anderer. „2015 war ein Superjahr, da habe ich 26 Kilo Paradeiser geerntet", sagt Koch und enttarnt sich so als Ostösterreicher. Schier unglaublich, dass er elf Tomatensorten auf seinem nicht überdachten Balkon zieht und seine Rebstöcke immerhin so viel abwerfen, dass er pro Jahr zwischen sechs und acht Liter Wein erhält. Ein befreundeter Winzer hilft ihm. Und wie heißt der Wein, Südlage Balkonien? „Sauerampfer", lacht der Innviertler.

Tatsächlich habe er sich wegen der paar Flaschen nicht die Mühe gemacht, ein Etikett zu entwerfen. Heuer sind die Zucchini groß im Kommen. Die könne man super verarbeiten, schwärmt Koch. Ob man sich nicht daran abesse? Nein, sagt der Feinspitz und präsentiert auch noch ein Rezept für Zucchini-Strudel. Und die Nachbarn? „Die sind zum Glück tolerant, nur manchmal, wenn ich zu viel gieße, gibt es Beschwerden."