Von Katharina Krabacher

Sistrans, Natters – Sistrans wird wohl schon bald gemeinsam gebacken: Mit einem „Dorfbackofen“ soll ein Begegnungsort für Gemeindebürger geschaffen werden. „Es gibt nicht viele Orte, wo Leute im Dorf zusammenkommen. Sich zum gemeinsamen Backen zu treffen, wäre sicher eine gute Möglichkeit, die Gemeinschaft zu stärken“, erklärt Martin Lesky aus Sistrans, dessen Idee es ist, zusammen mit dem Architekten Jurgen Groener im Widumgarten einen Holzofen zu errichten.

Nachdem Pfarre und Gemeinde dem Projekt zugestimmt haben, geht es nun an die konkrete Planung, zunächst soll ein eigener Verein gegründet werden. Das Projekt soll großteils über Spenden finanziert werden. Lesky rechnet mit insgesamt 6000 Euro für den Bau des Ofens. Betrieben werden soll der Holzbackofen schließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Gemeinsam soll dann einmal im Monat vor Ort gebacken, geredet und verkostet werden. Der vorgesehene Holzofen bietet Platz für circa 20 Brotlaibe oder auch vier bis sechs Pizzen. Gegen Voranmeldung kann dann jeder seinen fertigen und zuhause vorbereiteten Brotteig vorbeibringen. „Was man dann noch braucht, ist Holz“, so Lesky. Auch das Holz zum Backen soll über Spenden aufgetrieben werden.

In Sistrans hat es laut Dorfchronisten nie einen gemeinsamen Dorfbackofen gegeben. Dagegen wurde in Telfes ein 250 Jahre alter Dorfofen von Ehrenamtlichen revitalisiert. Auch in Natters wird schon seit zehn Jahren wieder gemeinsam gebacken. „Den Dorfofen hat es immer schon gegeben. Er wurde jedoch 2007 restauriert und neu von uns in Betrieb genommen“, erzählt Gemeindesekretär Josef Praxmarer. Brot gebacken wird auch in Hatting, wo neben dem Widum ein Ofen gebaut wurde, bewirtschaftet von den Ortsbäuerinnen.

Im Juli und August laden die Natterer Bäckerinnen jeden Freitag um 17.30 Uhr zum Brotschaubacken ein. Der Holzofen befindet sich im Ortszentrum, in der Mittergasse. Für einen kleinen Unkostenbeitrag kann man das frischgebackene Brot auch mit nach Hause nehmen. „Am selbstgemachten Brot erfreuen sich nicht nur die Bürger, auch viele Touristen werden vom öffentlichen Backen angezogen und zeigen großes Interesse für den Ofen“, erzählt Marianne Abenthung, Brotbäckerin aus Natters. „Außerdem schmeckt das Brot aus einem Holzofen einfach besser“, fügt Lesky hinzu.