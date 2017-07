Von Alexandra Plank

Innsbruck — Die Komödie „Almanya — Willkommen in Deutschland", die die Geschichte türkischer Gastarbeiter erzählt, wechselt die Perspektiv­e: Der türkische Bub hat Albträume, seit er erfahren hat, dass im Westen ein Gekreuzigter angebetet wird. Was uns fremd ist, macht uns meist Angst, schreiben die christlichen Theologen Martina Kraml und Matthias Scharer sowie der muslimische Theologe Zekirija Sejdini in ihrer eben erschienenen Studie „Mensch werden".

In vielen Gesprächen und Diskussionen haben sie Grundlagen einer interreligiösen Religionspädagogik erarbeitet. Das soll aber nur ein Anfang sein, die Ausweitung etwa auf die Schwesterreligio­n Judentum und andere sei möglich, sagt Kraml. Die Universität Innsbruck ist österreichweit Vorreiter. Seit dem Studienjahr 2013

14 gibt es das Bachelorstudium Islamische Religionspädagogik. Der Andrang ist groß, ab Herbst gibt es die Möglichkeit zum Masterstudium. Die interreligiösen Elemente in der Lehrerausbildung können dazu beitragen, dass die eigene Religion erforscht wird, denn nur wer gut verankert ist, kann auch in Dialog mit anderen Anschauungen treten. Neben den Unterschieden sollen auch die Gemeinsamkeiten mehr Beachtung finden.

„Das beginnt mit dem, was Glauben ausmacht, dass sich unser Leben nicht im Materiellen und Funktionalen erschöpft, sondern sich der Blick auf das Göttliche hin öffnet. Der Glaube an einen persönlichen Gott ist eine weitere Gemeinsamkeit. Auch im Menschenbild gibt es Parallelen: Der Mensch ist Geschöpf Gottes und als solches hat er eine Verantwortung für diese Welt." Die Studienautoren halten fest, dass Österreich längst ein Einwanderungsland ist. „Die Tatsache, dass es Einwanderer gibt, sollte als normal angesehen werden, die Menschen werden derzeit oft noch nach Generationen als ,Fremde' betrachtet", so Kraml.

Das Bildungssystem müsse reagieren und stärker differenzieren, kleinere Klassen wären ein wichtiges Instrument. Mehrsprachigkeit müsse als Potenzial gesehen werden. Zukunftsfähige Konzepte von Religionsunterricht, die der Vielseitigkeit Rechnung tragen, seien unerlässlich. Die inner- und interreligiöse Ausbildung von Religionslehrern im muslimischen und christlichen Zusammenhang trage dazu bei, dass die eigene Religion vermittelt sowie diskutiert werde und das Verständnis für die anderen wachse.

Für die Theologin steht die Religion grundsätzlich nicht im Gegensatz zu den Menschenrechten: „Dass im Namen der Religionen zu allen Zeiten Menschenrechte mit Füßen getreten wurden und werden, ist unerträglich", sagt Kraml. Sie gesteht zu, dass beide Religionen in Bezug auf die Rechte der Frauen großen Aufholbedarf hätten. Das sieht auch Sejdini so. Ursprünglich sei der Islam in der Frauenfrage revolutionär gewesen, aber im Laufe der Zeit sei die Interpretation männlich geworden. Der Muslim zitiert ein indisches Sprichwort: „Tradition heißt nicht, Asche von Generation zu Generation zu tragen, sondern das Feuer." Debatten wie um das Kopftuch würden nicht den Kern der Religion treffen.

Ethikunterricht sieht er skeptisch. „Es ist wichtig, dass die Menschen über ihre Religion auch aus der Innenperspektive reflektieren. Gegenwärtig wird besonders der Islam von extremistischen Gruppen in Geiselhaft genommen, da müssen wir Muslime mit anderen Zugängen zu den religiösen Quellen dagegenhalten."