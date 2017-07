Von Wolfgang Otter

Brixlegg – Die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) sind dabei, in ganz Tirol Unterkünfte für Asylwerber aufzulassen. Nicht immer zur Freude der Flüchtlinge und deren ehrenamtlichen Betreuer. So auch in Brixlegg, wo die sechsköpfige Familie Karim in einem Mehrparteienwohnhaus untergebracht ist. Die kurdische Familie – Mutter und Vater mit drei Söhnen und einer Tochter – ist vor 20 Monaten aus dem Irak nach Österreich geflohen. Über Salzburg und Innsbruck landete sie vor rund 17 Monaten im Tiroler Unterland und wartet seither auf ihr Interview für das Asylverfahren. Die besondere Tragödie der Iraker: Der Vater ist blind, der jüngste Sohn schwerstbehindert.

„Wir wollen hier bleiben, wir haben hier mittlerweile viele Freunde“, sagt Raber Karim, der mittlere der drei Brüder. Trotzdem sollten die sechs bereits seit Tagen in Innsbruck sein. Aber bislang weigerten sie sich. Selbst als ein Mitarbeiter der Tiroler Sozialen Dienste mit Polizisten aufmarschierte, blieben sie standhaft.

Was die Familie besonders scheut, ist, dass sie laut Raber Karim in zwei Containern in einem Innsbrucker Heim untergebracht werden soll. Dass wäre besonders für den schwerstbehinderten Bruder eine Katastrophe, befürchtet Raber Karim. „Warum können wir nicht hier bleiben?“, fragt sich der junge Mann.

Auch der Brixlegger Werner Schneidhofer, der der Familie ehrenamtlich Deutschunterricht erteilt, ist über die Verlegungsabsichten der TSD entsetzt. „Ich frage mich, warum man die Familie nicht bis zum Abschluss des Asylverfahrens hier lässt“, sagt er zur TT. Besonders der behinderte Sohn der Familie habe Fortschritte gemacht, seit er in Brixlegg die Volksschule besuchen dürfe.

„Der Vermieter will die Wohnung nun einer Familie überlassen, die im Land bleiben kann“, weiß Pressesprecher Georg Mackner von den TSD. Diese Familie warte bereits auf die Möglichkeit zum Einzug, weiß auch BM Rudolf Puecher. Was die Karims anbelange, habe es auch Probleme durch Lärm gegeben. „Das Umfeld passt nicht mehr“, sagt der Gemeindechef.

Die TSD wollen übrigens hart bleiben, wie Mackner betont. Mit der Polizei werde man nicht mehr anrücken, auch weil man sich zuerst eine richterliche Anordnung besorgen müsste.

Und der Einsatz von physischer Gewalt durch TSD-Security-Mitarbeiter sei so oder so ausgeschlossen. „Aber sollte sich die Familie weigern zu gehen, werden wir die Leistungen streichen“, droht der TSD-Pressesprecher.

Wobei es nicht sicher sei, ob die Familie in einen Container komme, und wenn, seien „diese Einheiten top ausgestattet“. Die gute Nachricht kam während der Recherchen der Tiroler Tageszeitung: „So wie es ausschaut, können wir die Familie zumindest im Unterland belassen“, teilte Mackner gestern mit. Endgültig werde sich dies aber erst nächste Woche entscheiden.