Von Matthias Reichle

Grins – Für das Wohn- und Pflegeheim St. Josef in Grins ist es eine Zeit des Umbruchs. Es hat nicht nur einen neuen Chef, ihm stehen auch große bauliche Veränderungen ins Haus. Für den 41-jährigen Imster Christoph Heumader gibt es keine Zeit zum Verschnaufen, gilt es doch derzeit die Erweiterung seines neuen Arbeitsplatzes vorzubereiten. Beim bestehenden Heim soll eine neue Tiefgarage sowie ein Gebäudetrakt mit 30 neuen Betten entstehen. In einer gemeinsamen Sitzung von Vertretern des Gemeindeverbandes, der Gemeinden sowie des Sozial- und Gesundheitssprengels wurde nicht nur die Anstellung Heumaders beschlossen, sondern auch der Grundsatzbeschluss für das große Bauvorhaben gefasst, wie Verbandsobmann und Standortbürgermeister Thomas Lutz berichtet.

Heumader folgt Gottlieb Sailer nach. Dieser prägte das Heim seit der Eröffnung 1996 maßgeblich und könnte am 1. Oktober „in den wohlverdienten Ruhestand gehen“, wie Lutz betont. Der alte Heimleiter wird aber noch bleiben und seinen Nachfolger während der ersten Zeit begleiten und so eine reibungslose Übergabe ermöglichen.

Christoph Heumader hatte sich im Hearing vor dem Vorstand des Gemeindeverbandes und Sozialsprengels gegen 21 andere Bewerber durchgesetzt. Er trat seinen Dienst am 1. Juli an, wie Lutz betont. Der Imster ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Er kommt aus dem therapeutischen Bereich und absolvierte nach der Ausbildung zum Diplomsozialarbeiter an der Akademie für Sozialarbeit der Caritas den Masterlehrgang für Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit am FH-Campus Wien. Zuletzt war er für pro mente tirol tätig: als therapeutischer Leiter des Zentrums Landeck und als Koordinator des Projekts „schAUGAUFDI“.

„Ich versuche, den guten Weg weiterzugehen“, betonte Heumader in einer ersten Vorstellung. Für ihn sei es eine neue Herausforderung, er sprach von einem „spannenden Umstieg“.

Für BM Lutz ist das Heim, das Gottlieb Sailer in den letzten 21 Jahren aufgebaut hat, ein „Vorzeigehaus“. Für die Bürgermeister sei wichtig gewesen, dass er in der ersten Zeit noch mitarbeitet. Dieser ermutigte den Neuen, das Heim nach seinen Vorstellungen zu gestalten und seine Ideen in den Heimausbau einfließen zu lassen.

Neu ist Heumaders Funktion als „Leiter der Sozialen Dienste St. Josef“. Sailer war sowohl Heimleiter als auch Geschäftsführer des Sozial- und Gesundheitssprengels. Diese Funktionen wurden zusammengefasst. Damit hat man eine Entwicklung vorweggenommen. Beide Institutionen sollen nämlich in näherer Zukunft zusammengelegt werden.

Bei der Heimerweiterung selbst steht man derzeit am Anfang: Die GemNova erarbeitet eine Machbarkeitsstudie, erst dann könne man über Investitionskosten sprechen, so Lutz. Das Land rechne pro Pflegeheimplatz mit 180.000 bis 200.000 Euro Kosten, ergänzt Sailer. Die Tiefgarage sei wichtig, weil sich in letzter Zeit die Parksituation um das Heim verschärft hatte. Heumader rechnet damit, Ende 2018 mit der Umsetzung zu beginnen. Das Heim wird nach Abschluss der Arbeiten rund 90 Betten umfassen. Daneben gibt es 13 Einheiten für betreutes Wohnen.