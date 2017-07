Innsbruck – Hanaa und ihr Bruder Yaseen beugen sich mit konzentrierten Gesichtern über ihre Hausübungen. Hefte und allerlei Schreibutensilien sind über den ganzen Tisch der Familie verstreut. „Räumt auf, wir essen jetzt!“, ruft Mama Halima energisch und bringt schon die ersten Köstlichkeiten aus der kleinen Küche. Die Geschwister kichern und machen Platz für Teller und Töpfe.

Seit einem halben Jahr wohnt die Familie, die ursprünglich aus Syrien kommt, nun schon in der kleinen Wohnung in Zirl. Der Start in Österreich war nicht einfach. Wie die meisten Asylsuchenden wurde die Familie zunächst in einem Heim untergebracht. „Unsere Betreuerin war sehr nett und auch mit einigen anderen Leuten aus dem Heim haben wir noch Kontakt,“ sagt Halima nachdenklich. „Aber hier können wir wieder wie eine Familie leben. Die Wohnung ist für uns ein kleines Paradies.“ Die Wohnungstür öffnet sich und Vater Yunus betritt den Raum. Er besucht im Moment einen Deutschkurs in Innsbruck und möchte so schnell wie möglich wieder als Maler arbeiten. Wie damals in seiner Heimatstadt Aleppo.

„Die Leute sind verunsichert“

„Die Wohnungssuche hier war extrem schwierig für uns. Die Leute sind verunsichert, sobald sie hören, dass die Miete über das Sozialamt bezahlt wird“, sagt Yunus leise und blickt zu Boden. „Wir haben viele Beschimpfungen gehört in dieser Zeit.“

Unterstützung kam dann von der Wohnberatung des Diakonie Flüchtlingsdienstes. Diese stellte den Kontakt zwischen der Familie und Roswitha, ihrer aktuellen Vermieterin, her und half bei der Kommunikation mit dem Sozialamt. Roswitha wohnt im gleichen Haus und erinnert sich: „Natürlich möchte man möglichst unkomplizierte, nette Mieter. Und wenn ich ehrlich bin, war ich anfangs skeptisch. Die Wohnberatung hat mir dann Halima und ihre Familie vorgestellt und wir waren uns gleich sympathisch. Als dann die Anmietzusage vom Sozialamt kam, stand der Vermietung nichts mehr im Weg“. Halima blickt sich in der Wohnung um. „Das ist jetzt unsere neue Heimat, hier möchten wir bleiben und uns ein Leben aufbauen. Diese Wohnung ist der erste Schritt dahin“. (siha, TT.com)