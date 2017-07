Von Martina Schratzberger

Oberhofen – Sie ringen nach Luft. Ein Mix aus Schweiß- und Regentropfen läuft die Wangen hinunter. Neun Augenpaare starren nach vorne auf die Ziele, dann wieder auf die Zeitanzeige. Gebannt warten die Feuerwehrmänner der Bewerbsgruppe „Sellrain 2“ die Lautsprecherdurchsage ab. Die Zeit war gut, aber gibt es Punkteabzüge? Nein. Überglücklich fallen sich die Kameraden in die Arme.

Die Sellrainer sind eine von 116 Feuerwehrgruppen, die beim Bezirksnassleistungsbewerb in Oberhofen ein Wochenende lang alles geben. Das gilt auch für die älteste Bewerbsgruppe: Die Senioren aus Flaurling, sie nennen sich die „Gruftis“, verabschieden sich in Oberhofen mit ihrem letzten Lauf in die Bewerbs-pension. 24 Jahre lang sind sie gemeinsam angetreten, haben 91 Bewerbe absolviert, dabei zwei Siege und mehrere Spitzenplatzierungen erreicht. „Drei Teilnehmer werden jetzt über 65 Jahre alt, das ist nicht zulässig. Mit Jüngeren nachzubesetzen, war nicht unser Plan, wir sind ein eingespieltes Team – entweder alle oder keiner“, sagt „Präsident“ Alfred Reiter. Im Festzelt stimmt die Gruppe noch einmal ihr Lied an („Und immer wieder geht die Sonne auf“), dann wird angestoßen.

Am zweiten Bewerbstag meint es der Herrgott mit dem Wetter gut. „Wahnsinn, was es hier zu sehen gibt, wenn du zu normalen Bewerben im Land fährst, sind Zeiten über einer Minute noch gut und alle sind zufrieden. Was hier abgeht, ist echt sehenswert“, lobt ein Zuseher. Tatsächlich kommt Gänsehautstimmung auf, Hunderte Schlachtenbummler jubeln.

„Sellrain 2“ schafft es ins Achtelfinale und somit in den K.-o.-Bewerb, kommt sogar noch ins Halbfinale. Schnell wird aber klar, dass kaum ein Weg an „Polling 1“ vorbeiführt. Das über Jahre hinweg zusammengeschweißte Team legt beim Bezirksbewerb zunächst die Führung mit 41,29 Sekunden hin und kann dann auch den Parallelbewerb für sich entscheiden – mit einer historischen Zeit von 39,69 Sekunden. Kommandant Marco Daum: „Noch nie wurde bei einem Nassbewerb in Tirol eine dermaßen gute Zeit gelaufen.“ Das Geheimnis sei auf den Mannschaftsgeist, auf den Willen der einzelnen Leute zurückzuführen. Diesen Teamgeist hätten natürlich alle anderen Gruppen auch: „Vielleicht ist es bei uns das gewisse Quäntchen mehr.“

Unterm Strich sind alle Kameraden – bei denen im Ernstfall eines Löschangriffs jeder Handgriff sitzt. Oberhofens Feuerwehrkommandant Martin Fritz ist froh, alles reibungslos und verletzungsfrei über die Bühne gebracht zu haben. 14 Monate Vorbereitungszeit haben er und seine Leute hinter sich, allein in den letzten beiden Monaten wurden 30 Ausschusssitzungen abgewickelt. 4000 freiwillige Stunden wurden für die Abwicklung des Bewerbs aufgebracht. 290 Leute – Feuerwehrmänner, Freunde, Verwandte, Dorfbewohner – krempelten die Ärmel hoch, um das Festzelt aufzubauen, Schnitzel zu backen, Hendl zu grillen, Bier auszuschenken oder Plastikbecher aufzusammeln. Ab heute wird jetzt 14 Tage lang aufgeräumt. „Die Leute haben sich Urlaub genommen, um zu helfen. Ein großes Danke“, sagt Martin Fritz überwältigt.

Ähnliches, nur in noch größerer Dimension, steht übrigens Marco Daum bevor: Nächstes Jahr findet der Landesfeuerwehrbewerb in Polling statt. Die Vorbereitungen laufen seit vergangenem Herbst.