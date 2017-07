Landeck – Tirols erste Theaterschule für Kinder und Jugendliche „YA! Young Acting“ gibt es bereits seit fünf Jahren. In Kursen können Theaterbegeisterte zwischen sieben und 21 Jahren Bühnenluft schnuppern. Ab Herbst wird das Angebot um einen neuen Standort in Landeck erweitert. Im Jugendhaus in der „Pfadiau“ werden verschiedene Workshops angeboten: Der „Check-in“ ist ein Einsteigerkurs für junge Menschen von sieben bis elf Jahren (jeweils am Montag von 16.30 bis 18 Uhr). Beim Flight“-Kurs erfahren 12- bis 17-Jährige eine Basisausbildung in der Schauspielerei (jeweils am Montag von 18.15 bis 19.45 Uhr).

Unterstützt wird das neue Angebot vom Landecker Kultur-Stadtrat Jakob Egg. Für Young-Acting-Leiterin Laura Hammerle-Stainer ist das Schauspiel eine wertvolle Lektion fürs Leben: „Dabei erwirbt man viele soziale Kompetenzen wie Akzeptanz, Toleranz und Einfühlungsvermögen. Kinder und Jugendliche werden bewusst erlebt, gesehen, gefördert und anerkannt – das stärkt ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstsicherheit.“

Anmeldungen und weitere Infos zu den Kursen von YA! Young Acting: info@youngacting.at, Telefon: 0676/5848895 und unter www.youngacting.at. (TT, mr)