Kartitsch/St. Oswald – Der akademische Maler und Professor Oswald Kollreider, gebürtig aus St. Oswald (Gemeinde Kartitsch), ist im 96. Lebensjahr verstorben. Seinen letzten Ruheort hatte Kollreider persönlich ausgewählt: und zwar an der Nordseite der Kirche seines Heimatortes, wo er einst ein Sgraffito des Auferstandenen geschaffen hatte. Dort wollte er auch begraben sein. Dieser Wunsch wurde ihm erfüllt.

Der Heimat blieb Oswald Kollreider nicht nur sein Leben lang verbunden. In der kleinen Wieser Kapelle vor dem Anstieg in den Ort hat der Künstler eines seiner ersten Bilder gemalt: Sein Altargemälde dort zeigt die heilige Anna mit der Muttergottes. Und von der Wieser Kapelle bis zu seiner letzten Ruhestätte unter der hoffnungsvollen Darstellung Jesu an der Kirchenmauer führte am Samstag auch der Trauerzug, begleitet von Musikkapelle und Schützenkompanie.

Zuletzt lebte Oswald Kollreider mit seiner um zwei Jahre älteren Schwester Theresia zurückgezogen im ersten Stock des Gemeindehauses in seiner Wahlheimat Strassen. Im Februar hatte der Maler seinen 95. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass wurden im Veranstaltungssaal der Gemeinde zwei Wochen lang einige Dutzend seiner Bildnisse gezeigt, doch Oswald Kollreiders Befinden hatte sein persönliches Auftreten nicht mehr zugelassen. Nun ist der Maler verstorben.

Mit Fleiß und Hingabe hat Oswald Kollreider künstlerische Spuren an vielen Orten dieser Welt hinterlassen. Einige Jahre als Arbeiter in der Zeche Zollern 1 im Ruhrgebiet hinterließen im damals noch jungen Mann eine starke Prägung. Noch Jahrzehnte später bestand Kontakt zu dortigen Förderern, die ihrem malenden Freund später ein originales Bergknappengewand schenkten. Oswald Kollreider trägt diese Kleidung im Sarg.

Der Strassener Bürgermeister Franz Webhofer bedankte sich für seine Gemeinde: „Bilder und Ideen, die Oswald Kollreider über Jahrzehnte in ehrenamtlicher Weise für uns alle eingebracht hat, bleiben erhalten.“ BM Josef Außerlechner sagte, der letzte Pinselstrich im umfassenden Lebenswerk des Künstlers sei getan. „Dein geistiges und kulturelles Erbe wird in unseren Dörfern und ihren Menschen weiterleben. Vergelts Gott für alles.“ (bcp)