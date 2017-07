Innsbruck, Telfs – Im Rahmen einer Innenhofverbauung in der Innsbrucker Gumppstraße errichtet die Neue Heimat Tirol (NHT) zwei Wohngebäude mit insgesamt 32 Mietwohnungen. Zusätzlich entsteht eine Tiefgarage mit 150 Plätzen. Kürzlich wurde der Spatenstich gefeiert, die Fertigstellung des Projekts – die NHT investiert 7,7 Mio. Euro – ist bis Ende 2018 geplant.

Der Innenhof, in dem sich bisher eine ca. 7000 m² große asphaltierte Fläche für Autos und Werkstätten befand, werde durch eine großzügige Grünzone aufgewertet, erklärt NHT-Geschäftsführer Markus Pollo. Da sämtliche Parkplätze unter die Erde verschwinden, werde der bestehende Anteil der nutzbaren Grün- und Erholungsflächen „nahezu verdoppelt“.

Die bestehenden Garagen und ein ehemaliges Werkstättengebäude wurden bereits abgerissen, an ihre Stelle treten zwei Neubauten, die sich architektonisch an den Bestand anlehnen sollen. Das Konzept stammt von Manfred Gsottbauer aus Innsbruck, der den Architekturwettbewerb gewann. Die Vergabe der Wohnungen obliegt der Stadt Innsbruck. In der neuen Wohnanlage wird auch eine private Kinderkrippe untergebracht.

Auch in Telfs freut man sich über neuen Wohnraum: In der Josef-Schöpf-Straße im Ortszentrum hat die Wohnungseigentum (WE) dieser Tage 15 objektgeförderte Eigentumswohnungen im Passivhausstandard übergeben. Im Erdgeschoß entstand zudem ein Café- und Konditoreibetrieb. Die Gesamtbaukosten lagen bei ca. 5,2 Mio. Euro brutto, die Wohnbauförderung unterstützte das Projekt mit ca. 1,2 Mio. Euro. (TT)