Ehrwald – Vor 40 Jahren wurde die Schützenkompanie Ehrwald wiedergegründet. Seither sind die Mitglieder stets „Gewehr bei Fuß“, wenn es um Gemeinschaftspflege, das Vermitteln von Heimatbewusstsein und das Erhalten von Brauchtum geht.

Pünktlich zum Jubiläum lädt die Kompanie unter Hauptmann Marc Mattfeld und Obmann Johannes Paulweber am Wochenende zum 40. Bezirksschützenfest in die Zugspitzgemeinde ein. Das Festprogramm beginnt am Samstag, 29. Juli, um 19.45 Uhr mit dem Marsch der Schützenkompanie und der Musikkapelle Ehrwald zum traditionellen Zapfenstreich beim Zugspitzsaal. Anschließend steigt der Schützenball. Für Unterhaltung sorgen die Goldrieder aus Osttirol.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Einzug der Kompanien, Musikkapellen und Trommlerzüge vom Bahnhof zum Martinsplatz, wo um 10 Uhr eine Feldmesse zelebriert wird. Um 11.30 Uhr setzt sich der Zug mit allen Formationen und Defilierung am Kirchplatz dann in Richtung Festplatz beim Zugspitzsaal in Bewegung. (fasi)