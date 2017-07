Von Helmut Mittermayr

Steeg, Innsbruck – Jubel in Lechleiten. In der juristischen Auseinandersetzung um den Weiterbestand der Volksschule Lechleiten samt Volksschuloberstufe hat die Gemeinde Steeg gegen das Land Tirol einen Etappensieg errungen. Der Landesverwaltungsgerichtshof (LVwG) hob die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung des Schließungsbescheides auf. Das bedeutet, dass die Schule im Herbst wieder starten kann. Zumindest, dass sie nicht – wie vom Land angeordnet – vorzeitig geschlossen werden kann, obwohl Einsprüche im Laufen sind.

In der Beschwerde der Gemeinde Steeg wurde sowohl die angeordnete Schließung an sich als auch die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung wegen angeblicher „Gefahr im Verzug“ bekämpft. „Damit ist der Schließungsbescheid des Landes noch nicht rechtskräftig und die Volksschule Lechleiten ist bis zur endgültigen Entscheidung auch nicht geschlossen“, erklärt Rechtsanwalt Gerhard Mader, der Steeg in dieser Causa vertritt. Das Gericht hat sich der Begründung Maders angeschlossen und sieht ebenfalls keine gravierenden Nachteile für das öffentliche Wohl. Schulorganisatorische, pädagogische und dienstrechtliche Erwägungen würden keine Notwendigkeit für eine vorzeitige Auflassung begründen. Auch die Fortführung der Schule um ein weiteres Schuljahr würde keinen gravierenden Nachteil für das öffentliche Wohl darstellen, die Gemeinde als Schulerhalter tritt ja gerade für die Aufrechterhaltung der Volksschule ein. Die VS Lechleiten wird somit nach derzeitigem Stand im September ihren Betrieb fortsetzen können.

Das Verwaltungsgericht wird weiters zu beurteilen haben, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Schließung überhaupt vorliegen. Die Gemeinde Steeg bestreitet dies. RA Mader begründet dies damit, dass das Land bei der Beurteilung der Zumutbarkeit des Schulweges Autominuten herangezogen hat, obwohl im Gesetz ausdrücklich von Gehminuten gesprochen wird. Weiters bestehen keine geeigneten öffentlichen Verkehrsmittel und zu Fuß benötigen die Kinder nach/zur VS Steeg mehrere Stunden. Das Land hat zudem die beiden Kinder im Hauptschulalter nicht zu den schulpflichtigen Kindern gezählt und dabei ignoriert, dass in der Sprengelverordnung der BH Reutte der Ortsteil Lechleiten ausdrücklich vom Pflichtsprengel der NMS Elbigenalp ausgenommen ist. „Daher sind sechs schulpflichtige Kinder vorhanden und es besteht keine gesetzliche Schließungspflicht. Es wurden vom Land stets pädagogische Gründe für die Schließung herangezogen, im Gesetz sind solche Begründungen laut Mader aber mit keinem Wort erwähnt.

Die Gemeinde Steeg und ihr Rechtsvertreter sind vorerst froh, dass die vom Land angeordnete Zwangsschließung nicht mittels Ausschluss des normalen Rechtsweges mit Gewalt durchgedrückt werden konnte. Laut Bürgermeister Günther Walch wurde Direktor Robert Heiß amtswegig schon die Versetzung an die Volksschule Elmen mitgeteilt. Da er aber schulfester Direktor in Lechleiten sei und die Schule nun nicht sofort geschlossen werde, könne er nun im Herbst normal starten, ist sich Walch sicher.

Steegs Dorfchef ist schwer verärgert: „Und zwar über den Umgang der Schulbehörde mit Schuldirektor Heiß – bis hin zu einem laufenden Disziplinarverfahren gegen ihn. Was da im Hintergrund abgeht, kann sich niemand vorstellen. Das ist menschenverachtend und so etwas sieht man nur in Ländern außerhalb Europas in den Nachrichten, aber nicht bei uns. Die psychische Belastung für Heiß ist enorm. Ich ermutige ihn, stark zu bleiben. Die Gemeinde Steeg steht zur Schule und zu ihm.“ Der Angesprochene bleibt auf TT-Anfrage wortkarg. „Mir ist jede Stellungnahme verboten worden. Aber ich würde mich für Kinder und Dorfkultur am Tannberg sehr freuen, wenn es mit der Schule in Lechleiten weitergehen kann“, sagt Heiß.

LA Maria Zwölfer, die wie FP-Mann Walch für den Weiterbestand der Schule kämpft, freut sich, dass „die Volksschule samt Oberstufe offen bleibt und für ein Jahr gerettet ist. In dieser Zeit muss es uns gelingen, den Wert der Schule der Öffentlichkeit besser verständlich zu machen.“

Von einem weiteren Schuljahr liest Landesrätin Beate Palfrader nichts aus der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtshofes heraus. „Ich möchte hier ein Missverständnis aufklären. Der LVwG hat über die aufschiebende Wirkung entschieden, aber noch nicht über den entscheidenden zweiten Punkt, den inhaltlichen. Wann dies geschieht, weiß niemand. Wird uns Recht gegeben, dann könnten wir im November, zu den Semesterferien, wann auch immer sofort zusperren. Oder, falls alles noch im Sommer entschieden wird, gar nicht mehr aufsperren“, macht sie keine Hoffnung auf einen inhaltlichen Schwenk des Landes. „Denn aus pädagogischer Sicht geben mir die Rektoren von maßgebenden Universitäten Recht. Die Volksschuloberstufe ist inzwischen völlig unzeitgemäß.“ Davon wollen die Steeger nichts hören. Sie halten an der letzten in ganz Österreich verbliebenen Spezies dieses Schultyps eisern fest.