Fieberbrunn – Das Wochenende steht in Fieberbrunn ganz im Zeichen der Blasmusik. Die Knappenmusikkapelle Fieberbrunn veranstaltet von heute bis Sonntag das Bezirksmusikfest. Heute Freitag wird nach einem Einmarsch um 19.30 Uhr die Musikkapelle Steinakirchen ein Konzert geben und anschließend sorgt um 21.30 Uhr die Südtirole­r Hopfenmusig für Unterhaltung. In der Disco bei der Schnapsbar ist dagegen elektronische Musik angesagt. Das Highlight in der Disco: Ab 24 Uhr legen die DJs Fex&Mex auf.

Am Samstag beginnt das Programm mit den „Steirischen Stunden“ im Dorfzentrum ab 17 Uhr. Nach einem Einmarsch ins Festzelt um 19.30 Uhr findet ein „Fieberbrunner Abend“ mit einheimischen Musikgruppen statt. So sorgen die Blaskapelle Tirolanka, das Pramauer Trio, Heini und Steff, die Black River Dixielanders, die Erbkogler und 69 in the shades für Stimmung.

Am Sonntag wird um 9 Uhr mit Einmarsch und Festmesse begonnen, ehe um 11 Uhr der Festumzug über die Bühne geht. Anschließend geben die MK Hochfilzen und die MK St. Jakob i. H. ein Konzert und ab 15 Uhr folgt Unterhaltung mit den KitzBöhmischen. (TT)