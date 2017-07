Von Hubert Daum

Imst – Sie zählen wohl zu den hellsten Köpfen. Jene 16- und 17-Jährigen, die es geschafft haben, die letzten zwei Jahre bis hin zur Matura in einem der 13 auf dem Globus verstreuten Standorte des United World College (UWC) zu verbringen. Ausgewählt von einem nationalen Gremium, das nicht auf die finanzielle Situation, sondern nur auf die Eignung schaut.

Luca Pixner aus Roppen bewältigte das dreistufige Auswahlverfahren vor drei Jahren mit Bravour und maturierte 2016 am UWC-Standort in Freiburg, um anschließend in den USA sein Studium zu beginnen. Vor Kurzem kehrte Pixner zu seinen geographischen Wurzeln zurück: als Tutor, also als Helfer des „UWC Short Course“, der am 17. Juli seine Zelte in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Imst aufschlug. „Wir sind 39 Schüler aus 17 Nationen und elf Tutoren, Luca Pixner ist unser local guy und hat uns sehr bei der Organisation vor Ort geholfen“, erläutert Mitorganisatorin Lea Atzberger, „als nicht UWC-Schüler lernen wir in den Short Courses vor allem den Geist des UWC kennen: Kraft durch Bildung, Zusammenführen der Kulturen und Frieden.“ In den Workshops und Seminaren beschäftige man sich vor allem mit der Gleichberechtigung verschiedener Völker in Bereichen wie Wirtschaft, Politik oder Migration und auch mit Frauenrechten. „Die Teilnehmer aus Syrien und dem Libanon können natürlich gerade in Sachen Migration sehr viel einbringen“, ergänzt Jaafar Bambouk, ebenfalls für die Organisation zuständig.

Die zwei Wochen in der LLA, die die Teilnehmer als Location mit Lob überhäufen, seien sehr intensiv. Neben der Vertiefung in die Themen möchten die jungen Leute ein internationales Netzwerk aufbauen. Allerdings ist das baldige Ende in Sicht. Atzberger: „Am Samstag beschließen wir den Besuch in Imst mit dem Tanztheater ‚Put yourself in my place‘ um 19.30 Uhr am Musikpavillon.“

Ab September können sich neue Schüler der 10. und 11. Schulstufe für die Aufnahme an einem der UWC-Standorte über www.uwc.ac.at bewerben. Das Land Tirol bietet dafür ein Stipendium an.