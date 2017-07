Kufstein – Es ist wieder so weit: Von 9 bis 12 Uhr wartet heute Samstag auf die Besucher des TT-Cafés am Fischergries in Kufstein ein Gratis-Frühstück mit Kaffee von Wedl/Testa Rossa, Montes-Mineralwasser von der Privatquelle Gruber und Gebäck aus der Hofer-Backbox. Dazu spielt die von Anfang an bewährte Gruppe Primetime und auf der Bühne führt Chefredakteur Mario Zenhäusern spannende Interviews. Unter anderem wird Walter Eisenmann, der Geschäftsführer der Söller Bergbahnen und Mit-Erfinder des Söller Hexenwassers, Rede und Antwort stehen.

Während die Erwachsenen das Frühstück genießen und die Interviews auf der Bühne verfolgen, können sich die Kinder die Zeit in der Toni-Kinderecke vertreiben – hier bekommt auch jedes Kind ein kleines Geschenk. Für nette Erinnerungsbilder dieses Vormittags sorgt auch heuer die TT-Foto­station.

Neu ist in diesem Jahr ein Stand des Hörgerätespezialisten Hansaton. Wer möchte, kann hier einen Hörtest absolvieren oder sich umfassend zum Thema Akustik informieren. Abonnenten erhalten als Dankeschön für ihre Treue gegen Vorweisen der aktuellen TT-Clubkarte ein kleines Geschenk – jedenfalls solange der Vorrat reicht.

Spannend wird es dann nochmals kurz vor 12 Uhr: Da findet unter allen anwesenden Teilnehmern die Verlosung des TT-Gewinnspiels statt. Zu gewinnen gibt es einen 300-Euro-Gutschein des Einkaufszentrums dez sowie eine Testa-Rossa-Caffè-Kapsel­maschine. (mm)