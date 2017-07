Breitenwang, Reutte – Die Jungschar Breitenwang schlug auch heuer am Plansee wieder ihre Zelte auf. 24 Gruppenleiter, drei Köchinnen und 64 Kinder im Alter zwischen acht und 15 Jahren sowie erstmals auch Kinder und Leiter der Jungschar Reutte waren mit dabei. Unter dem Motto „Der zweite Stern von rechts – Das Abenteuer ruft“ nahm Peter Pan die Kinder mit ins Nimmerland und diese erlebten viele Abenteuer. Mit Indianern Spuren lesen, Meerjungfrauen auf einer Wanderung um den Plansee treffen und eine Fahrt mit dem Boot der Piraten durften dabei natürlich nicht fehlen. Nebenbei blieb noch genug Zeit für Fußballspiele „Leiter gegen Kinder“, bei denen die Leiter hoffnungslos in der Unterzahl waren, Grillabende am Lagerfeuer und gemeinsames Singen. Als Highlight fand die Open-Air-Messe mit Dekan Franz Neuner statt. (TT)