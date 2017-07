Von Harald Angerer

Kitzbühel – Mit frischem Elan startete kürzlich die neue Führung mit des Bezirks-Rot-Kreuzes in die Zukunft. Nun stehen auch erste neue Projekte im Bezirk Kitzbühel an. Das erste Vorhaben, das man umsetzen möchte, ist eine Lernförderung für Volksschüler im Bezirk Kitzbühel. „Der Anstoß dazu kam vom Landesverband. Solche Projekte gibt es bereits in anderen Bezirken wie zum Beispiel Kufstein, nun wollen wir das auch bei uns im Bezirk Kitzbühel anbieten“, schildert Berhard Gschnaller, einer der beiden neuen Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes Kitzbühel.

Sein Zeitplan ist ambitioniert, schon im Oktober des Jahres will er in den ersten Gemeinden die Lernförderung anbieten. „Wir sind derzeit dabei, den Bedarf in den Orten des Bezirks zu erheben. Auch wenn jetzt Ferien sind, unsere Mitarbeiter vor Ort haben meist den Kontakt zu den Direktorinnen und Direktoren“, schildert Gschnaller. Denn diese müssten entscheiden, ob ein solcher Bedarf im Ort besteht. Über die Schule erfolge dann auch der Kontakt zu den Eltern. „Das Angebot richtet sich klar an sozial benachteiligte Familien, die sich eine Nachhilfe nicht leisten können“, sagt Gschnaller.

Die Lernhilfe soll ein- bis zweimal die Woche im jeweiligen Ort angeboten werden, immer von 13.30 bis 16.30 Uhr. „Wenn es notwendig ist, können die Kinder auch den Mittagstisch bei uns einnehmen. Das ist aber sicher von Ort zu Ort verschieden“, sagt Gschnaller.

Neben der Bedarfserhebung sucht das Rote Kreuz aber auch Helfer für dieses Projekt, denn es sollen ausgebildete Lehrer zum Einsatz kommen, alles aber auf ehrenamtlicher Basis. „Vielleicht gibt es die eine oder andere Pensionistin, die früher Lehrerin war und sich hier gerne engagieren möchte. Dazu brauchen wir noch Hilfspersonen, das können zum Beispiel auch Mütter sein“, erklärt der Rot-Kreuz-Geschäftsführer. Die Bedingung ist aber, dass die Tätigkeit ehrenamtlich ausgeführt wird. Beim Roten Kreuz hofft man aber dennoch, genügend Freiwillige zu finden.

Vom Roten Kreuz gestellt werden allerdings die Lernmittel, Schreibheft usw. „Wir werden dann auch mit der jeweiligen Schule klären, welche Bücher benötigt werden, damit auch wirklich der gleiche Stoff gelernt wird“, sagt Gschnaller. Die Kosten dafür würden über einen eigenen Fonds getragen. Für die Eltern ist die Lernhilfe aber völlig kostenlos. Neben dem Bedarf und den ehrenamtlichen Helfern muss auch noch geklärt werden, wo die Lernhilfe stattfindet. „Das kann in unseren Räumlichkeiten sein, aber auch etwa in der Schule. Das müssen wir klären, wenn wir wissen, in welchem Ort wir Bedarf haben“, erklärt Gschnaller. (TT)