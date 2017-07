Brandenberg – „Im Bezirk Kufstein haben die Nassleistungsbewerbe gottlob immer noch einen großen Stellenwert“, freute sich Bezirkskommandant und Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter Hannes Mayr beim Bewerb in Brandenberg, den Kommandant Josef Rohregger und seine Mannen perfekt vorbereitet hatten. Mehr als 80 Mannschaften traten an und bewiesen Schnelligkeit und perfekte Feuerwehrarbeit, um für den Ernstfall gerüstet zu sein.

Tagessieger und Bezirkssieger wurde schließlich die Mannschaft Niederndorf 1, die in der Wertung ohne Alterspunkte vor Brixlegg und Aschau 1 gewann. Die Nase vorn hatte in der Wertung mit Alterspunkten das Team aus Niederau vor Reith im Alp­bachtal 5 und Breitenbach-Kleinsöll. In der Gästeklasse ohne Alterspunkte gewann Tarrenz 2 vor Polling 1 und Rinn 3. In der Gästeklasse B mit Alterspunkten lag Achenkirch 1 vor Schwendau und Scharnitz. Sieger im spannenden K.-o.-Bewerb, bei dem acht Mannschaften gegen die Stoppuhr kämpften, wurde Längenfeld-Unterried vor Polling 1 und Rinn 3.

42 Freiwillige Feuerwehren und vier Betriebsfeuerwehren mit fast 3000 Aktiven gibt es im Bezirk Kufstein. Den Frauenanteil beziffert Hannes Mayr mit fünf Prozent. Viel Lob gab es für die Organisation und den Ablauf des zweitägigen Bewerbes von Minister Andrä Rupprechter und dem Brandenberger BM Hannes Neuhauser. (zw)