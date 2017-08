Reutte – 10.000 Euro für Integration, Beratung und Begleitung von Menschen mit Behinderungen – diese Summe übergaben vor Kurzem Reuttes TVB-Chef Hermann Ruepp, Highline-GF Stefan Lochbihler und BM Luis Oberer in zwei Schecks zu je 5000 Euro an die beiden Vereine Vianova und Integration Österreich. Von den Eintritten des Sommer­openings der Highline flossen je drei Euro in einen Spendentopf für eine regionale Organisation. So kamen 7500 Euro zusammen. Die Summe wurde von den Highlinebetreibern nun auf 10.000 Euro aufgerundet.

Die beiden mit der Spende bedachten Vereine kämpfen seit Jahren für die Inklusion behinderter und benachteiligter Kinder in die Gesellschaft. Bereits in den 1980er-Jahren hatte Heinz Forcher den Kampf begonnen, sein Kind in eine „normale“ Schule integrieren zu dürfen – heute eine Selbstverständlichkeit. Vianova knüpft hier an und begleitet Kinder und Jugendliche nicht nur über die Schulzeit, sondern auch im Berufsleben. (TT)