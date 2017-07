Telfs – Dass sich auf dem Telfer Schlossbichl nahe St. Moritzen in der ausgehenden Eisenzeit ein rätisches Heiligtum befand, hatten die vielen dort entdeckten Opfergaben bereits nahegelegt. Nach den heurigen Ausgrabungen, die sich auf ein massives frühgeschichtliches Mauerwerk konzentrierten, sind sich die Experten nun sicher, einen zentralen Kultbezirk des 2000 Jahre alten Heiligtums aufgespürt zu haben. Der bemerkenswerte Platz am Osthang war bereits bei der ersten Sondierung 2015 entdeckt worden. Bei der nunmehrigen dreiwöchigen Grabungskampagne – finanziert von Marktgemeinde Telfs, Land und Denkmalamt – wurde er nun großflächig freigelegt.

Zum Vorschein kamen massive Brandschichten, durchsetzt mit Scherben und Knochen, sowie viele kleine Fundstücke, vor allem Schmuck- und Ziergegenstände. Besonders eindrucksvoll: ein ringförmiger Anhänger aus Glas, weitere Anhänger und Zierbleche aus Bronze sowie zwei Bärenzähne, die wohl als Amulett dienten.

Der „heilige Ort“ war von massiven Steinmauern eingefasst, ins Innere führte ein gepflasterter Weg. Ein kleines, sorgfältig gemauertes Steinfundament könnte auf einen Altar hindeuten. „Zweifellos fanden hier kultische Handlungen statt, bei denen Feue­r eine große Rolle spielte“, erklärt Ausgrabungsleiterin Iren­e Knoche von der Wörgler Grabungsfirma Talpa. „Sehr wahrscheinlich wurde geopfer­t.“ Denkbar sei aber auch, dass hier Verstorbene verbrannt wurden. „Der übrig gebliebene Leichenbrand könnte dann in der Nähe bestattet worden sein.“

Darauf deuten vor allem die vielen verbrannten Knochenteilchen hin, die an verschiedensten Stellen des Hügels gefunden wurden. Entscheidend ist jetzt die Frage, ob auch menschliche Überreste darunter sind oder ob die Knochenreste nur von Opfertieren stammen. Genau das soll eine Laboruntersuchung klären.

Die vielen Schmuck- und Ziergegenstände, die entdeckt wurden, weisen laut Knoche jedenfalls eindeutig auf einen Kultort hin: „So etwas findet man in dieser Häufung in keiner Siedlung.“ Interessant für die Forscher sind auch Schlacken, die belegen, dass in oder bei der Kultstätte Metall verarbeitet wurde. Auch kleinflächige „Grabungsstichproben“ an verschiedenen Punkten des Hügels waren teils erfolgreich: So kamen frühgeschichtliche Brandreste, Scherben und Knochen sowie das Bruchstück eines gläsernen Armreifens ans Licht. (TT)