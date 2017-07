Wien – Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch geht es um 4,1 Millionen Euro. Es ist dies der achte Dreifachjackpot in diesem Jahr. Zwei davon wurden heuer bereits zum Vierfachjackpot, berichteten die Lotterien am Montag.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 22 gab es vier Gewinner zu je mehr als 40.500 Euro. Einem Niederösterreicher, der einen Quicktipp abgegeben hatte, fehlte dabei die Zahl 24 zum Sechser, ein Oberösterreicher, ebenfalls mit Quicktipp erfolgreich, hätte noch die Zahl 19 zum großen Gewinn gebraucht. Ein Tiroler hatte einen Normalschein gespielt, mit der Zahl 24 hätte er den Doppeljackpot geknackt. Ein Steirer hatte mit System sein Glück versucht, ihm fehlte auch die Zahl 19 zum Sechser.

Beim Joker gab es zwei Gewinner, die je 113.000 Euro erhielten. Ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich hatte „Ja“ zum Joker auf seinem Lotto Normalschein gesagt. Ein Salzburger war mit einem EuroMillionen Quicktipp erfolgreich. (APA)