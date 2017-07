Von Eva-Maria Fankhauser

Fügen – Gut versteckt in einer alten Truhe lag ein wahrer Schatz verborgen. Beim Abriss des alten Feuerwehrmagazins in Fügen kam eine alte und ziemlich in Mitleidenschaft gezogen­e Fahne zum Vorschein. Für die Arbeiter war es auf den ersten Blick nichts Besonderes, doch für den Heimat- und Museumsverein Fügen ist es ein einmaliges Fundstück.

„Die Fahne wurde zu uns gebracht und wir haben sie dann von Experten prüfen lassen. Es hat sich herausgestellt, dass es eine historische Schützenfahne aus Andreas Hofers Zeiten ist“, sagt Andre Lindner, Obmann des Heimat- und Museumsvereins. Die Fahne ist also nicht irgendein Stück Stoff, sondern ein „erhaltenswertes Kulturgut“. Ein Glücksfall für das Museum. Doch der Zustand der Fahne war wenig erfreulich.

„Sie ist in einem derart desolaten Zustand, dass wir befürchten müssen, sie in einigen Jahren überhaupt nicht mehr restaurieren zu können“, erklärt Lindner. Die Fahnenseide löse sich immer mehr vom Untergrund. Der rote Tiroler Adler auf weißem Hintergrund verschwindet. Der Verein entschied sich dafür, sofort zu handeln. Derzeit wird die etwa 2 x 2,5 Meter große Fahne von einem Experten restauriert. „Im Oktober sollte sie wieder hier im Museum sein“, sagt Lindner. Eine Ausstellung ist bereits geplant.

Knackpunkt ist jedoch die Finanzierung. Insgesamt 22.000 Euro fallen für den Verein an. „Restaurierungen in dieser Größenordnung sind für uns eine Ausnahme“, erklärt Lindner. Neben Eigenmitteln steuern auch das Land, die Gemeinden Fügen und Fügenberg und der Tourismusverband einen Teil bei. Dennoch bleiben rund 6000 Euro offen. Die hofft der Verein nun durch eine Bausteinaktion und somit durch die Hilfe der Bevölkerung zu erhalten. „Die Aktion könnte aber ehrlich gesagt besser laufen“, gesteht der Obmann. Ihm ist der Erhalt sehr wichtig. „Es ist nicht nur für unseren Verein ein besonderer Fund, sondern auch für das gesamte Schützenwesen; es ist ein greifbares Kulturgut, zu dem die Leute einen Bezug haben“, sagt Lindner.

Mehr Bezug zur Vergangenheit wollen laut ihm auch die jungen Leute vermehrt. „Sie entwickeln immer mehr Traditions- und Heimat­bewusstsein“, sagt er. An jungen Mitgliedern mangle es dem 260 mitgliederstarken Verein nicht.