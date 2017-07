Kirchberg – Alle Feinschmecker aufgepasst: Noch an vier Freitagen im August ver­wandelt sich der Dorfplatz von Kirchberg in einen Genussmarkt – genauer gesagt zum Treffpunkt „Kirchberg Kost.Bar“. Wie der Name schon sagt, gibt es hier Verkostungen der heimischen Gast­wirte Gourmethotel Sportalm, Hotel Willms, Restaurant Kupferstub’n, Restaurant Pfeffermühle, Hotel Metzgerwirt, Gasthaus Obergaisberg, HT93 by Berge und Meer, Gasthof Skirast, Hotel Metzgerwirt und SeneCura Sozialzentrum Kirchberg.

Kirchberg Kost.Bar findet an den Terminen 4. August, 11. August, 18. August und 25. August jeweils ab 17 Uhr statt. Umrahmt werden die Sommerabende vom Platzkonzert der Musikkapelle Kirchberg. Mitglieder der Kaufmannschaft Kirchberg bieten zudem ihre Produkte auf Marktständen an. Jene Geschäfte, die am Dorfplatz und im Nahbereich sind, lassen ihre Geschäfte an diesen Terminen bis 20:30 Uhr offen. (TT)